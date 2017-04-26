Посольство Украины объяснило сокращение помощи от США

26 апреля 2017, 08:48
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Заявление посольства стало реакцией на информацию в американской прессе о сокращении бюджетных предложений Администрации США

Посольство Украины объяснило сокращение помощи от США | Экономика | Дело Увеличить картинку

Информация о сокращении финансовой помощи США Украине на 68,8% рассматривается с учетом кредитных гарантий, которые в 2018 году уже не потребуются в связи с ожиданием роста украинской экономики. Об этом на странице в Facebook сообщает посольство Украины в США.

В 2016 году США предоставили Украине кредитные гарантии в размере $1 млрд, что потребовало из американского бюджета $300 млн. В 2018 году благодаря финансовой стабилизации и ожиданию роста экономики Украины стороны не предусматривают финансовой помощи в форме кредитных гарантий.

"Учитывая сказанное, фактическое уменьшение американской помощи Украине в 2018 году составит около 30%, что позволяет продлить реализацию большинства действующих программ помощи нашей стране", — говорится также в заявлении.

В посольстве отмечают, что финансирование программ в Украине будет составлять почти 50% от всех средств, предусмотренных на программы американской помощи для стран Европы и Евразии.

25 апреля сообщалось, что в проекте бюджета США на 2018 год предусмотрено сокращение помощи Украине.

По материалам: Лига
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Теги: сша , бюджет , посольство

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Посольство Украины объяснило сокращение помощи от США | Экономика | Дело
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