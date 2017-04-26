Посольство Украины объяснило сокращение помощи от США

Информация о сокращении финансовой помощи США Украине на 68,8% рассматривается с учетом кредитных гарантий, которые в 2018 году уже не потребуются в связи с ожиданием роста украинской экономики. Об этом на странице в Facebook сообщает посольство Украины в США.

В 2016 году США предоставили Украине кредитные гарантии в размере $1 млрд, что потребовало из американского бюджета $300 млн. В 2018 году благодаря финансовой стабилизации и ожиданию роста экономики Украины стороны не предусматривают финансовой помощи в форме кредитных гарантий.

"Учитывая сказанное, фактическое уменьшение американской помощи Украине в 2018 году составит около 30%, что позволяет продлить реализацию большинства действующих программ помощи нашей стране", — говорится также в заявлении.

В посольстве отмечают, что финансирование программ в Украине будет составлять почти 50% от всех средств, предусмотренных на программы американской помощи для стран Европы и Евразии.

25 апреля сообщалось, что в проекте бюджета США на 2018 год предусмотрено сокращение помощи Украине.