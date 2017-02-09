Посольство Великобритании раздает гранты на проекты до 20 тыс. фунтов

Посольство Великобритании в Украине объявляет конкурс предложений для осуществления проектной работы в рамках фонда "Глобальная Британия".

Приветствуются предложения со всех регионов Украины. Успешные проекты должны иметь устойчивые результаты и должны четко определить те изменения, которые будут достигнуты. Они могут также опираться на проекты других организаций, дополняя их усилия.

Рассматриваться проектные предложения с бюджетом до 20 тыс. фунтов — в сфере демократического развития, экономического развития и энергетики.

Демократическое развитие — оказание помощи Украине с основными демократическими преобразованиями в соответствии со своей национальной стратегии реформ и ее международными обязательства, в том числе в соответствии с Соглашением Украина и ЕС об ассоциации.

Экономическое развитие — оказание помощи Украине в ее усилиях по реформированию экономики и предоставлению благополучия граждан.

Энергетика — дальнейшее реформирование энергетического сектора Украины.

Конечный срок подачи проектных заявок 6 марта 2017.

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