Посольство Великобритании раздает гранты на проекты до 20 тыс. фунтов

09 февраля 2017, 16:08
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Посольство Великобритании в Украине объявляет конкурс проектов с бюджетом до 20 тыс. фунтов. Рассматриваются проекты в сфере демократического развития, экономического развития и энергетики

Посольство Великобритании раздает гранты на проекты до 20 тыс. фунтов | Общество | Дело Увеличить картинку

Посольство Великобритании в Украине объявляет конкурс предложений для осуществления проектной работы в рамках фонда "Глобальная Британия".

Приветствуются предложения со всех регионов Украины. Успешные проекты должны иметь устойчивые результаты и должны четко определить те изменения, которые будут достигнуты. Они могут также опираться на проекты других организаций, дополняя их усилия.

Рассматриваться проектные предложения с бюджетом до 20 тыс. фунтов — в сфере демократического развития, экономического развития и энергетики.

Демократическое развитие — оказание помощи Украине с основными демократическими преобразованиями в соответствии со своей национальной стратегии реформ и ее международными обязательства, в том числе в соответствии с Соглашением Украина и ЕС об ассоциации.

Экономическое развитие — оказание помощи Украине в ее усилиях по реформированию экономики и предоставлению благополучия граждан.

Энергетика — дальнейшее реформирование энергетического сектора Украины.

Конечный срок подачи проектных заявок 6 марта 2017.

Детали можно узнать здесь

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: великобритания

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Посольство Великобритании раздает гранты на проекты до 20 тыс. фунтов | Общество | Дело
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