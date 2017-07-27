Пострадавших от взрыва дома в Голосеево переселили в общежитие университета

Жителей здания в Голосеевском районе, где вчера произошел взрыв, по решению Киевской городской государственной администрации переселили в общежитие Киевского национального университета им. Т. Шевченко. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Спасибко.

"На Бурмистенко, 12 работает круглосуточный штаб и с жителями ведется работа. По состоянию на 8:00 27 июля 36 жителей из 17-ти домов временно отселены из дома в отель-общежитие Киевского национального университета им. Т. Шевченко. Жилье, которое получили пострадавшие, оборудовано всем необходимым", — рассказал Александр Спасибко.

Напомним, что 26 июня около 16 часов в 9-этажном жилом доме по ул. Бурмистенко, 12 прогремел взрыв. В доме частично обрушились перекрытия от подвала до 3 этажа.

В результате взрыва погибла пожилая женщина.



Причины возникновения происшествия выясняются. Национальной полицией открыто уголовное производство. Также на месте происшествия дежурят представители полиции, чтобы не допустить посторонних лиц к опасным помещениям и защитить квартиры от мародеров.

Следует отметить, что это уже второй взрыв в жилом доме в этом районе.Так, 8 июля на улице Голосеевской, 70 произошел взрыв в 3-этажном жилом доме. По предварительной информации, в здании взорвался газ.