Поступила в продажу очередная партия билетов на Евровидение

Новая партия билетов на международный песенный конкурс "Евровидение-2017" поступит в продажу 29 апреля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы конкурса.

"Билеты на все шоу Евровидение-2017 появятся в продаже 29 апреля, в 14:00, на сайте официального билетного агента Concert.ua. Это будут билеты в фан-зону и Golden Circle — ближайшее место к сцене песенного конкурса и желанное для всех фанов Евровидения", — уточняет пресс-служба.

В продаже доступны также билеты на все генеральные репетиции обоих полуфиналов и на сами полуфиналы. Пока продано около 33 тыс. билетов на сумму более 45 млн грн.