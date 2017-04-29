Поступила в продажу очередная партия билетов на Евровидение

29 апреля 2017, 14:13
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С 29 апреля началась продажа очередной партии билетов на концерты Евровидение

Поступила в продажу очередная партия билетов на Евровидение | Киев | Дело Увеличить картинку

Новая партия билетов на международный песенный конкурс "Евровидение-2017" поступит в продажу 29 апреля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы конкурса.

"Билеты на все шоу Евровидение-2017 появятся в продаже 29 апреля, в 14:00, на сайте официального билетного агента Concert.ua. Это будут билеты в фан-зону и Golden Circle — ближайшее место к сцене песенного конкурса и желанное для всех фанов Евровидения", — уточняет пресс-служба.

В продаже доступны также билеты на все генеральные репетиции обоих полуфиналов и на сами полуфиналы. Пока продано около 33 тыс. билетов на сумму более 45 млн грн.

По материалам: Українські Новини
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Теги: евровидение

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Поступила в продажу очередная партия билетов на Евровидение | Киев | Дело
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