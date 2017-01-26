Потребительские цены будут расти быстрее, чем ожидалось — НБУ

26 января 2017, 14:40
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Повышение минимальной заработной платы до 3200 грн с начала года отразится на уровне инфляции из-за увеличения потребительского спроса населения

Потребительские цены будут расти быстрее, чем ожидалось — НБУ | Экономика | Дело Увеличить картинку

Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 14% годовых, сообщается на официальном портале регулятора.

Согласно сообщению, такая учетная ставка призвана сдерживать инфляцию в 2017-2018 годах.

По данным НБУ, потребительская инфляция замедлилась в 2016 году до 12,4% (с 43,3% в 2015 году), что соответствовало прогнозам. Ослабление инфляционного давления происходило под влиянием высокого предложения сырых продуктов питания, в то время как основными факторами роста цен были повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги и рост мировых цен на нефть, что привело к подорожанию топлива на внутреннем рынке.

Снижению инфляции также способствовала умеренная волатильность обменного курса гривни, которая наблюдалась в течение года.

Однако, несмотря на благоприятные фундаментальные внешние и внутренние факторы, в конце декабря 2016 и в начале 2017 временно усилилось девальвационное давление на гривню в результате действия ряда ситуативных факторов. Во-первых, на валютный рынок повлияло сезонное ослабление деловой активности, в частности снижение поступления валютной выручки от экспорта сельскохозяйственной продукции. Во-вторых, предложение валюты было ограничено из-за наличия высокой гривневой ликвидности у экспортеров, которые получили в декабре возмещения НДС на сумму 16 млрд гривень. В-третьих, спрос на валюту вырос из-за высоких бюджетных расходов в декабре.

В то же время прогноз инфляции на 2017 год пересмотрен с 8% до 9,1%. Прежде всего, из-за повышения минимальной заработной платы до 3200 грн с начала года. Это решение правительства отразится на уровне инфляции как непосредственно вследствие роста потребительского спроса населения, преимущественно на продовольственные товары, так и опосредованно — вследствие инфляционных ожиданий.

Рост потребительского спроса и себестоимости производства окажет дополнительное давление на основные компоненты инфляции в 2017 году: соответственно, базовая инфляция вырастет до 6,3%, а инфляция сырых продуктов — до 7,0%.

Кроме того, инфляция в годовом измерении будет оставаться высокой в ​​течение первых трех кварталов благодаря действию эффекта статистической базы. Она вернется к однозначному уровню лишь в IV квартале 2017 года.

Прогноз инфляции на 2018 год остается без изменений — на уровне 6%.

По материалам: "Дело"
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Теги: нбу , инфляция , таргетирование инфляции , тарифы , девальвация

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Потребительские цены будут расти быстрее, чем ожидалось — НБУ | Экономика | Дело
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