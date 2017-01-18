Эксклюзив

Повышение арендной ставки приведет к закрытию отделений Ощадбанка в Киеве

18 января 2017, 13:59
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Ощадбанк выступает против повышения арендной ставки в Киеве и напоминает о своей социальной функции для города — половину рабочих дней банк тратит на прием коммунальных платежей. В противном случае Ощадбанку придется закрыть свои отделения в Киеве

Повышение арендной ставки приведет к закрытию отделений Ощадбанка в Киеве | Экономика | Дело Увеличить картинку

ПАО "Ощадбанк" расценивает "комбинированный" формат арендной ставки в Киеве как "оставляющий возможность для коррупции и злоупотреблений". Об этом сообщили в пресс-службе банка.

В частности, предложенная городской властью "комбинированная ставка" значит, что часть арендованных помещений будет рассчитываться под 40%, а часть — под 5%.

"Такой подход, по нашему мнению, оставляет возможность для коррупции и злоупотреблений на местах — арендодатель в каждом районе и по каждому помещению в такому случае будет самостоятельно определять, какую площадь под какие проценты предоставить", — объясняют в пресс-службе Ощадбанка.

Кроме того, в банке считают, что радикальное "повышение арендной ставки до 40% неизбежно приведет к закрытию отделений банка в районах города. Поэтому компания ведет диалог с депутатским корпусом относительно пересмотра размера арендной ставки.

Несмотря на готовность к переговорам, позиция Ощадбанка относительно желаемого размера ставки не изменилась — аренда ставка рассчитывается, исходя из оценочной стоимости арендованного имущества. Поскольку оценочная стоимость в среднем растет в 2-3 раза ежегодно, даже при сохранении нынешней ставки размер платежей Ощадбанка в бюджет города растет.

Также в Ощадбанке напоминают, что киевские отделения тратят в среднем 10 из 22 рабочих дней на прием и обработку платежей от ГИВЦ (счета за холодную воду, водоотвод и обслуживание домов). А с учетом отказа "Укрпошты" обслуживать платежки от ГИВЦ, Ощадбанк прогнозирует увеличение нагрузки на свои отделения.

"Отметим, что для "Укрпошты" зафиксированы "особые" условия и арендная ставка на уровне 6%, — сетуют в Ощадбанке. — Считаем, что роль, которую банк играет для города, следует учитывать и искать общие выгодные условия сосуществования".

Напомним, в декабре 2016 года в Киевском городском совете заявили, что Ощадбанк не подписал договора аренды помещений в городе по новым ставкам. По этой причине Киевсовет собирался рассмотреть вопрос расторжения договоров аренды с банком.

В Ощадбанке тогда заявили, что не готовы платить по повышенным арендным ставками.

"По всем помещениям, по которым на данный момент не перезаключены договоры, Ощадбанк получает счета от арендодателей и оплачивает их. Никаких судебных исков о неуплате или каких-либо других действий со стороны компаний-арендодателей не происходит", — прокомментировал начальник Главного управления Ощадбанка по Киеву и Киевской области Сергей Крючков.

В 2017 году депутат Киевсовета Леонид Антоненко заявил, что арендная ставка в Киеве должна быть фиксированной — 15% для банков и 20% для предпринимателей в метро.

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: ощадбанк , аренда

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Повышение арендной ставки приведет к закрытию отделений Ощадбанка в Киеве | Экономика | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 27.63
EUR EUR - - 29.52
RUB RUB - - 0.47
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 21.42 12.51
Киевская область 21.65 11.9
Львовская область 21.35 12.19
Читайте также
Больше в разделе Украина
Читаемые в разделе
Герои и неудачники ProZorro: Как тратятся бюджетные деньги Герои и неудачники ProZorro: Как тратятся бюджетные деньги Назван самый дорогой для жизни город Украины Назван самый дорогой для жизни город Украины Инструкция для киевлян: как платить за коммуналку в январе Инструкция для киевлян: как платить за коммуналку в январе
Все новости
Комментируемые
1 В правительстве обещают повышение пенсии в два этапа 1 2 Южанина раскритиковала Казначейство и ГФС за "новогодние сюрпризы" с НДС для аграриев 3 Судью Хозсуда Емельянова отстранили от должности 4 Что произошло в Лукьяновском СИЗО с "торнадовцами" (обновлено) 5 Телеканал "Дождь" убирают из кабельных сетей украинских провайдеров
Все новости
Видео
 В Китае появился смартфон, определяющий калорийность еды и состав лекарств
Потемкинская лестница в Одессе промерзла из-за халатности реставраторов: переживет ли она зиму — видео
Все видео
Фото
Главные советы Байдена для украинцев
Главные советы Байдена для украинцев
В Мамаевой слободе отпраздновали Маланку: с козой, медсестрой и гусями (фото)
В Мамаевой слободе отпраздновали Маланку: с козой, медсестрой и гусями (фото)
На границе с Крымом прошли ракетные учения Украины
На границе с Крымом прошли ракетные учения Украины
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.