Повышение арендной ставки приведет к закрытию отделений Ощадбанка в Киеве

ПАО "Ощадбанк" расценивает "комбинированный" формат арендной ставки в Киеве как "оставляющий возможность для коррупции и злоупотреблений". Об этом сообщили в пресс-службе банка.

В частности, предложенная городской властью "комбинированная ставка" значит, что часть арендованных помещений будет рассчитываться под 40%, а часть — под 5%.

"Такой подход, по нашему мнению, оставляет возможность для коррупции и злоупотреблений на местах — арендодатель в каждом районе и по каждому помещению в такому случае будет самостоятельно определять, какую площадь под какие проценты предоставить", — объясняют в пресс-службе Ощадбанка.

Кроме того, в банке считают, что радикальное "повышение арендной ставки до 40% неизбежно приведет к закрытию отделений банка в районах города. Поэтому компания ведет диалог с депутатским корпусом относительно пересмотра размера арендной ставки.

Несмотря на готовность к переговорам, позиция Ощадбанка относительно желаемого размера ставки не изменилась — аренда ставка рассчитывается, исходя из оценочной стоимости арендованного имущества. Поскольку оценочная стоимость в среднем растет в 2-3 раза ежегодно, даже при сохранении нынешней ставки размер платежей Ощадбанка в бюджет города растет.

Также в Ощадбанке напоминают, что киевские отделения тратят в среднем 10 из 22 рабочих дней на прием и обработку платежей от ГИВЦ (счета за холодную воду, водоотвод и обслуживание домов). А с учетом отказа "Укрпошты" обслуживать платежки от ГИВЦ, Ощадбанк прогнозирует увеличение нагрузки на свои отделения.

"Отметим, что для "Укрпошты" зафиксированы "особые" условия и арендная ставка на уровне 6%, — сетуют в Ощадбанке. — Считаем, что роль, которую банк играет для города, следует учитывать и искать общие выгодные условия сосуществования".

Напомним, в декабре 2016 года в Киевском городском совете заявили, что Ощадбанк не подписал договора аренды помещений в городе по новым ставкам. По этой причине Киевсовет собирался рассмотреть вопрос расторжения договоров аренды с банком.

В Ощадбанке тогда заявили, что не готовы платить по повышенным арендным ставками.

"По всем помещениям, по которым на данный момент не перезаключены договоры, Ощадбанк получает счета от арендодателей и оплачивает их. Никаких судебных исков о неуплате или каких-либо других действий со стороны компаний-арендодателей не происходит", — прокомментировал начальник Главного управления Ощадбанка по Киеву и Киевской области Сергей Крючков.

В 2017 году депутат Киевсовета Леонид Антоненко заявил, что арендная ставка в Киеве должна быть фиксированной — 15% для банков и 20% для предпринимателей в метро.