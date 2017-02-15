Повышение пенсионного возраста не решает проблему дефицита Пенсионного фонда — Рева

Для того, чтобы решить проблему дефицита Пенсионного фонда, нужно стимулировать граждан к уплате социальных взносов, а не повышать пенсионный возраст. Об этом в интервью изданию "Реалист" рассказал министр социальной политики Андрей Рева.

По словам министра, предложение Международного валютного фонда поднять пенсионный возраст экономически не обосновано. "Их расчеты вызывают у нас сомнения. Они говорят: "Давайте повышать пенсионный возраст до 63-х лет. И это даст такой-то эффект". Но мы обращаем внимание, что расчеты некорректны, так как у нас с 2011 года до 2020-го включительно повышается пенсионный возраст для женщин. Факт? Да. Значит, если речь идет о повышении пенсионного возраста на данном этапе, то речь идет только о половине будущих пенсионеров — о мужчинах. Эффект уже можно снизить в 2 раза", — объясняет Рева.

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Министр убежден, что в отличие от многих других стран, в Украине есть другой ресурс для покрытия дефицита: "У нас 26 млн людей трудоспособного возраста, из них — 16 млн занятых и 2 млн безработных. Где еще 8 млн — никто не понимает. Из 16 млн платит 10,5 млн, из 10,5 млн с минимальной зарплаты платит 4 млн. Пенсионеров порядка 12 млн. Что получается? У нас есть огромнейшая база для увеличения количества плательщиков в Пенсионный фонд. Но они не платят".

Рева также напомнил, что дефицит Пенсионного фонда составил 145 млрд грн в 2016 году и 141,5 млрд грн — в 2017.