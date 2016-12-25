Пожар на рынке сэконд-хэнда у станции "Лесная" в Киеве повредил оборудование метро — пресс-служба

  25 декабря 2016, 15:10
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Об этом заявила пресс-секретарь метрополитена Наталка Макогон в эфире телеканала "112". Возобновить движение будет можно лишь после ликвидации пожара и оценки повреждений

Пожар на рынке сэконд-хэнда у станции Увеличить картинку

Из-за угрозы распространения пожара станции метро "Лесная" и "Черниговская" были закрыты для входа и выхода пассажиров.

"Сейчас мы не можем предоставить точных данных. Однако повреждения точно есть. На станции "Лесная" есть значительные повреждения оборудования", — отметила Н.Макогон.

По словам пресс-секретаря, информацию о том, когда будет восстановлено движение метро на станциях "Лесная" и "Черниговская", смогут предоставить лишь после полной ликвидации возгорания.

"Продолжается локализация и ликвидация этого пожара. Только после того наши специалисты смогут обследовать оборудование, посмотреть, какие ремонтные работы нужно проводить и дать информацию, когда мы сможем восстановить движение", — добавила представитель метрополитена.

По данным ГСЧС, огонь охватил площадь около 2 тысяч квадратных метров. Спасателям удалось локализовать пожар.

По материалам: УНИАН
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Теги: киев, киевский метрополитен, пожар

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Пожар на рынке сэконд-хэнда у станции
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