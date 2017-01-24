Правительство не будет наращивать госдолг — Кубив

24 января 2017, 13:21
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Кабмин надеется воздержаться от любых форм эмиссионного финансирования и планирует сокращение уровня государственного долга

Правительство не будет наращивать госдолг — Кубив | Экономика | Дело Увеличить картинку

Кабинет министров Украины намерен избежать эмиссионного финансирования в 2017 году и стремится сократить государственный долг и фискальную нагрузку на экономику, сообщил первый вице-премьер-министр — министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

"В 2017 году мы будем ориентироваться на сохранение макроэкономической стабильности за счет фискальной консолидации и аккуратной фискальной политики. Мы надеемся воздержаться от любых форм эмиссионного финансирования и планируем сокращение уровня государственного долга, уровня фискальной нагрузки на экономику", — сказал первый вице-премьер в ходе круглого стола, посвященного обсуждению вопросов экономического блока среднесрочного плана приоритетных действий правительства до 2020 года во вторник в Киеве.

Он отметил, что сотрудничество с международными финансовыми организациями должно стать средством убеждения инвесторов и граждан в соблюдении курса на макроэкономическую стабилизацию.

По словам Кубива, привлечение инвестиций является ключевым условием развития экономики.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: министерство экономики , макроэкономика , степан кубив , государственный долг , долг , монетарная политика

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Правительство не будет наращивать госдолг — Кубив | Экономика | Дело
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