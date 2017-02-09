Правоохранительные органы обсудили будущие полномочия Финансовой полиции

09 февраля 2017, 20:49
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Нацполиция, СБУ, Генеральная прокуратура, Минюст и Фискальная служба ищут консенсус по распределению полномочий нового органа

Правоохранительные органы обсудили будущие полномочия Финансовой полиции | Экономика | Дело Увеличить картинку

Нацполиция, СБУ, Генеральная прокуратура, Минюст и Фискальная служба обсудили создание Финансовой полиции. Об этом на своей странице в facebook сообщил министр финансов Александр Данилюк.

"Сегодня состоялась первая встреча рабочей группы, которую создал премьер-министр для формирования единой позиции по созданию Службы финансовых расследований", — написал он.

По словам министра, участники подтвердили необходимость создания единого нового органа, который уберет дублирование функций.

Данилюк отметил, что процесс согласования и большое количество комментариев продемонстрировали отсутствие консенсуса по отдельным деталям среди органов, которых это непосредственно касается.

Участники встречи договорились:

1. К понедельнику подготовить предложения по распределению подследственности между органами.
2. Во вторник определить численность, в зависимости от подследственности, а также взаимодействие между органами
3. До конца следующей недели согласовывать позиции по остальным разногласиям.

"Двигаемся очень быстро. Бизнес и так слишком долго ждал создания новой прозрачной службы финансовых расследований", — заверил Данилюк.

По материалам: "Дело"
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Теги: нацполиция , финансовая полииция , служба финансовых расследований , министерство финансов , фискальная служба

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Правоохранительные органы обсудили будущие полномочия Финансовой полиции | Экономика | Дело
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