Предоставят ли Штаты оружие Украине

06 августа 2017, 12:16
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Советник президента Дональда Трампа Герберт Макмастер рассказал о возможных поставках оружия

Предоставят ли Штаты оружие Украине | Политика | Дело Увеличить картинку

Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер в интервью MSNBC заявил, что предоставление поддержки Украине для борьбы с российской агрессией входит в интересы страны.

По словам Макмастера, США уже поддерживают Украину, однако в интересах Белого дома входит и дальнейшее повышение обороноспособности страны с целью предотвратить дальнейшее вторжение на ее территорию.

Также советник отметил, что администрация президента рассматривает все варианты оказания помощи. Он добавил, что не имеет значения, каким образом США помогают Киеву.

"Вопрос в том, какая форма поддержки нужна Украина, которая отвечала бы нашим интересам и общим желанием добиться того, чтобы Россия не делала дальнейших шагов по дестабилизации", — подчеркнул советник Трампа.

"Мы должны сделать все, чтобы предотвратить рост конфликта", — добавил он.

Макмастер назвал ситуацию с агрессией России "опасной" и подчеркнул, что все, включая Трампом, в действительности понимают природу российского режима, в частности "одного человека режима".

Ранее издание NBC News сообщало, что Министерство обороны США поддерживает идею предоставления Украине летального оружия и обратилось с соответствующим предложенией в Белый дом.

Напомним, что сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн обратился к Конгрессу, предложив принять законопроект с жесткими санкциями в отношении РФ и предоставить украинской армии летальное оружие.

По материалам: Новое Время
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Теги: дональд трамп , сша , оружие

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Предоставят ли Штаты оружие Украине | Политика | Дело
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