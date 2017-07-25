Предоставление оружия украинской армии может изменить подход Кремля — Волкер

25 июля 2017, 10:43
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Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер сообщил, что в Америке рассматривают возможность предоставления оружия Украине

Увеличить картинку Фото: посольство США в Украине

Вашингтон активно рассматривает вопрос о предоставлении оружия для борьбы с пророссийскими боевиками на востоке Украины. Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает BBC.

По словам Волкера, вооружение украинских правительственных сил может изменить подход Москвы.

Волкер отметил, что он не считает такой шаг провокационным.

"Оборонное вооружение, которое позволило бы Украине защитить себя, например, от танков, фактически поможет остановить российскую угрозу в отношении Украины", — сказал Волкер.

"Я не буду снова прогнозировать, куда мы пойдем дальше, это вопрос для дальнейшего обсуждения и принятия решений, но я думаю, что аргумент о том, что это будет провокационным для России или поощрением Украины, неправильный", — сказал он.

Напомним, недавно спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер побывал на Донбассе. Волкер заявил, что в США понимают, что конфликт на Донбассе — не внутренний, а именно акт агрессии РФ в отношении Украины.

По материалам: Европейская правда
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Теги: курт волкер , сша , война с россией

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