Предоставление оружия украинской армии может изменить подход Кремля — Волкер

Вашингтон активно рассматривает вопрос о предоставлении оружия для борьбы с пророссийскими боевиками на востоке Украины. Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает BBC.

По словам Волкера, вооружение украинских правительственных сил может изменить подход Москвы.

Волкер отметил, что он не считает такой шаг провокационным.

"Оборонное вооружение, которое позволило бы Украине защитить себя, например, от танков, фактически поможет остановить российскую угрозу в отношении Украины", — сказал Волкер.

"Я не буду снова прогнозировать, куда мы пойдем дальше, это вопрос для дальнейшего обсуждения и принятия решений, но я думаю, что аргумент о том, что это будет провокационным для России или поощрением Украины, неправильный", — сказал он.

Напомним, недавно спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер побывал на Донбассе. Волкер заявил, что в США понимают, что конфликт на Донбассе — не внутренний, а именно акт агрессии РФ в отношении Украины.