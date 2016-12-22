Предпринимателей обязали платить единый соцвзнос, даже если они не имеют дохода

С января 2017-го ЕСВ в размере 704 гривни в месяц необходимо будет платить даже физлицам-предпринимателям, которые не получают доход. Соответствующую норму предусматривает принятый в начале декабря законопроект №5130.

Если президент подпишет этот закон, предприниматели без доходов, которые перешли с единого налога на общую систему налогообложения, а также предприниматели 2 и 3 групп "упрощенки" должны будут сдавать не только пустые декларации, но и платить ЕСВ.

"Действительно, 1 января 2017 вступят в силу изменения в Закон Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование", которые повлияют на правила уплаты единого социального взноса ФЛП. На сегодня и до конца года зарегистрированные ФЛП, которые не получают доходы в отчетном месяце, не обязаны уплачивать ЕСВ. Однако с нового года, в том числе и те, которые "показывают нули", должны платить ЕСВ в размере 704 гривни в месяц", — поясняет юрист ЮФ "Василь Кисиль и Партнеры" Татьяна Бережная для издания AIN.

Физлицам-предпринимателям без доходов, чтобы не платить ЕСВ в новом году, нужно прекратить государственную регистрацию до 1 января 2017 года. Ведь с 1 января увеличится размер ежемесячного ЕСВ, поскольку минимальная зарплата будет составлять 3,2 тыс. грн. Тем не менее, все неработающие ФЛП, вероятно, не успеют прекратить деятельность, считает народный депутат Татьяна Острикова.

"Необходимо как минимум отсрочить на три месяца и прописать в других бюджетных законах. А также можно в другие законы заложить норму об отмене этой", — комментирует ситуацию Острикова. При этом нардеп подчеркнула, что такая норма вводилась для того, чтобы собрать больше ЕСВ и уменьшить дефицит Пенсионного фонда.

Напомним, Верховная Рада приняла госбюджет-2017, который предусматривает рост минимальной зарплаты с начала следующего года до 3,2 тыс. грн. Согласно же расчетам Министерства финансов, в 2017-м поступления от уплаты Единого социального взноса вырастут на 2,1 млрд гривень, единого налога — на 2 млрд гривень. При этом в ведомстве не рассчитывают, что после роста минималки 100% зарплат будут выведены из тени. Кроме того, в Минфине предполагают, что требование привести минимальную зарплату до 3,2 тыс. грн с января выполнят 60% работодателей.