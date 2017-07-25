Предпринимателей, ставших жертвой вируса Petya.A, не будут штрафовать

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об освобождении пострадавших от кибератаки 27 июня от штрафных санкций за несвоевременную регистрацию налоговых и акцизных накладных и предоставлении им права зарегистрировать их до 31 июля. Об этом сообщила глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина на своей странице в Facebook.

В частности, закон предусматривает освобождение налогоплательщиков от штрафов за несвоевременную регистрацию в соответствующих единых реестрах налоговых и акцизных накладных (НН) и расчетов корректировки (НН/РК), составленных в период с 1 по 30 июня.

Ранее сообщалось, что до 31 декабря 2017 года в случае потери или повреждения информации (в том числе информации, содержащейся в базах данных учета налогоплательщика) из-за вируса и при наличии документов, подтверждающих указанные события, налогоплательщик в течение 10 календарных дней со дня вступления в силу закона обязан письменно уведомить контролирующий орган по месту учета. В этот же срок он обязан восстановить эту информацию.

Напомним, 27 июня компьютерные сети Кабинета министров, Киевской горгосадминистрации, десятков государственных и частных крупных банков и компаний стали жертвами вирусной атаки, которая в некоторых случаях привела к остановке их операций. При этом в Государственной фискальной службе заявляли, что базы данных ГФС не повреждены вирусом — их вовремя отключили.