При попытке задержания застрелился бывший топ-менеджер "Нафтогаза Украины"

21 декабря 2016, 17:02
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В Винницкой области при попытке задержания сотрудниками военной прокуратурой застрелился бывший заместитель председателя "Нафтогаз Украины" Геннадий Юрьев

Увеличить картинку Буровая платформа Черноморнафтогаза

Сегодня при попытке задержания в своем доме застрелился бывший заместитель председателя "Нафтогаза" (2004-2008 гг. и 2010-2014 гг.) Геннадий Юрьев. Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря Национальной полиции Ярослава Тракало.

По его словам, сегодня сотрудники военной прокуратуры явились в дом Юрьева в поселке в Тывровском районе Винницкой области.

"С целью проведения неотложных следственных действий, а именно задержания подозреваемого в рамках расследования уголовного производства, открытого по ч 5 статьи 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах — ред.), сотрудники военной прокуратуры прибыли в дом", — сказал Тракало.

"Еще до их попадания в дом они услышали хлопок. Внутри они обнаружили тело с огнестрельным ранением в голову", — сказал Тракало, уточнив, что личность убитого устанавливается.

УП со ссылкой на собственные источники утверждала, что это Геннадий Юрьев. Впоследствии представитель генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган также подтвердила, что именно Юрьев был найден в доме мертвым.

Чуть позже Сарган на своей странице в соцсети Facebook написала, что Генпрокуратурой в пределах уголовного производства по факту хищения денежных средств ГАО "Черноморнефтегаз" НАК "Нафтогаз Украины" при закупке самоподъемных плавучих буровых учреждений (так называемые "вышки Бойко" — Delo.UA) были проведены обыски.

"После проникновения в одно из обыскиваемых помещений следственной группой был обнаружен труп бывшего заместителя председателя НАК "Нафтогаз Украины", который, вероятно, выстрелил из огнестрельного оружия во время проникновения. В настоящее время на месте работает следственная оперативная группа", — написала она.

Юрьев работал заместителем главы "Нафтогаза", когда компанию возглавлял Евгений Бакулин.

Он был фигурантом расследования, которое касалось злоупотреблений на государственных тендерах. Юрьев был объявлен в розыск 30 сентября и скрывался. Подозреваемыми в этом деле являются братья Александр и Сергей Кацуба.

Во время президентства Виктора Януковича Сергей Кацуба был заместителем председателя "Нафтогаза". Александр Кацуба возглавлял "Черноморнефтегаз" и осуществил закупку скандально известных "вышек Бойко" — двух буровых платформ для добычи природного газа на морском шельфе. Свое название получили по имени Юрия Бойко, который был Министром энергетики и угольной промышленности Украины с декабря 2010 по декабрь 2012 года. Закупка платформ через посредников была произведена в 2011 году. Общая сумма контракта составляла около $400 млн.

Эти буровые платформы остались в аннексированном Крыму.

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Теги: нафтогаз 20077720, юрий бойко, газ, генпрокуратура, коррупция, украинская полиция

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