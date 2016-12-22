ПриватБанк будет снижать депозитные ставки, а предприниматели — платить ЕСВ, даже если они не имеют дохода

Субсидии, предназначенные гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, не будут пересматриваться до конца текущего отопительного сезона, несмотря на повышение минимальной зарплаты до 3,2 тыс. грн с 1 января 2017 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства соцполитики, ссылаясь на министра Андрея Реву.

"До окончания отопительного сезона, до 30 апреля, субсидии не будут пересматриваться. Человек даже с большей заработной платой будет оплачивать тот размер, который ему назначен", — цитирует Реву пресс-служба министерства.

Минфин в январе-марте 2017 года планирует размещать только гривневые облигации внутреннего госзайма. То есть, привлекать валюту через облигации в начале года правительство пока не намерено.

Согласно графику размещения ОВГЗ в январе-марте 2017-го, каждый вторник правительство будет продавать трех-, шести, девяти- и 12-месячные гривневые бумаги. В январе также запланировано размещение двух- и трехлетних бумаг, в феврале — два аукциона с двухлетними и один с трехлетними облигациями, в марте Минфин намерен провести три аукциона с облигациями сроком погашения два года, и еще два — с трехлетними бумагами.

Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса отмечает, что Минфин, вероятнее всего, не видит особой потребности в валюте в первые месяцы года.

С января 2017-го ЕСВ в размере 704 гривни в месяц необходимо будет платить даже физлицам-предпринимателям, которые не получают доход. Соответствующую норму предусматривает принятый в начале декабря законопроект №5130.

Если президент подпишет этот закон, предприниматели без доходов, которые перешли с единого налога на общую систему налогообложения, а также предприниматели 2 и 3 групп "упрощенки" должны будут сдавать не только пустые декларации, но и платить ЕСВ.

Депозитные ставки в ПриватБанке были завышены, поскольку банк испытывал потребность в ликвидности. Новое руководство банка хочет их снизить. Об этом в ходе пресс-конференции заявил новый глава правления банка Александр Шлапак.

"Я хочу снизить процентные ставки в банке. Завышенные ставки ПриватБанка были связаны с потребностью банка в ликвидности. Сейчас такой потребности нет, ситуация с ликвидностью хорошая", — отметил Шлапак.

По данным, опубликованным на сайте банка, ставки по депозитным программам банка на сегодня варьируются от 13% до 20% годовых.