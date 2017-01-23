В 2016 году приватизация принесла 1% от запланированного

23 января 2017, 18:30
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В 2016 году Фонд госимущества направил в бюджет 189 млн гривень вместо запланированных 17 млрд

В 2016 году приватизация принесла 1% от запланированного | Экономика | Дело Увеличить картинку

Поступления в государственный бюджет от приватизации по итогам 2016 года составили 188,9 миллиона гривень, что на 24,8% больше, чем в 2015 году.

Об этом говорится в отчете Фонда государственного имущества.

В то же время ранее в декабре фонд планировал перечислить в бюджет от приватизации за 2016 год 331 миллион гривень.

Однако, как сообщили в пресс-службе ведомства, еще не все покупатели в полном объеме оплатили приватизированные объекты.

Согласно постановлению Кабинета Министров от 31 августа 2016 года, органы государственной должны были передать ФГИ 158 предприятий для приватизации, однако реально они за январь-декабрь 2016 года передали всего 15 предприятий.

В отчете ФГИ сообщается, что центральное и региональные управления фонда за отчетный период продали 139 объектов государственной собственности (в том числе в декабре — 19) и 406 объектов коммунальной собственности (в декабре — 137).

Как сообщалось, в 2016 году ФГИ должен был направить в бюджет 17,1 миллиарда гривень от приватизации.

Однако большая приватизация в 2016 году провалилась из-за несостоявшегося конкурса по продаже Одесского припортового завода. На участие в аукционе по приватизации предприятия со стартовой ценой 5,16 миллиарда гривень не подал заявку ни один инвестор.

Также Фонд госимущества перенес на 2017 год приватизацию крупных объектов энергетики.

Поступления в государственный бюджет Украины от приватизации по итогам 2015 года составили 151,5 миллиона гривень, что в 3 раза меньше показателя 2014 года.

По материалам: Экономическая правда
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Теги: приватизация , фонд госимущества , бюджет , кабмин

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В 2016 году приватизация принесла 1% от запланированного | Экономика | Дело
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