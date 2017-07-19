Проблемы металлургов, госдолг и безработная молодежь: НБУ о главных трендах в экономике

Нацбанк опубликовал свежую версию своего инфляционного отчета. 62-страничный документ описывает происходящее в украинской экономике, указывает на ключевые тенденции как на внутренних, так и на внешних рынках и дает прогноз по их развитию на ближайшее будущее.

Delo.UA публикует сокращенную версию отчета.

Внешние рынки успокаиваются

Во втором квартале ситуация для продукции украинского экспорта на мировых рынках в целом ухудшилась в сравнении с началом года. Порадовали экспортеров цены на стальную продукцию, которые в июне находились на самом высоком уровне за последние два года. Железная руда при этом "просела" ко второму кварталу 2016-го на 25%.

Главная причина проблем на рынках руды — снижение спроса в Китае, который импортирует 65% всего рудного сырья в мире. Китайская экономика после ускорения в марте стабилизировалась к середине года на темпах роста ВВП в 6,5%. Но сам Китай при этом уменьшает импорт железной руды из-за активизации внутренних мощностей, в первую очередь, за счет роста объемов пригодного ко вторичной обработке металлолома при выплавке полуфабрикатов и рекордных имеющихся запасов железной руды в стране.

Параллельно с этим ключевые игроки мирового рынка (австралийские BHP Billiton и Fortescue Metal Group, а также британо-австралийская Rio Tinto) сократили себестоимость добычи в среднем на $15/тонна.

Это второй главный фактор снижения глобальных цен на этих рынках.

В сегменте стальной продукции ценовая конъюнктура была более ровной: помог сезонный строительный спрос со стороны Турции, Египта и США. В Евросоюзе спрос остается слабым — не изменили ситуацию и новые антидемпинговые мыта против китайской продукции, а также расследования относительно горячекатаных рулонов из Украины, России и Бразилии. Единственные, кто нарастил поставки в Европу — Индия и Иран.

На агрорынках зерновые не смогли восстановиться после серьезного падения прошлого года: цены на зерно и подсолнечное масло остаются на гораздо более низком уровне, чем годом ранее. Основные тенденции здесь: плохие урожаи в США и некоторых странах Европы (Франция, Испания, Болгария, Венгрия, Австрия), рост спроса на фуражное зерно (Турция, Египет, Испания, Португалия, Ливан), а также повышение требований к качеству зерновой продукции одним из главных ее импортеров — Египтом.

Нефть не опускается ниже $50/баррель в основном за счет согласования действий странами ОПЕК ("Алжирский договор" по снижению добычи продлен до 2018 года), а также в силу сезонного спроса со стороны США и Саудовской Аравии. С другой стороны еще больше укрепиться ценам не позволило увеличение нефтедобычи в США, Канаде и Нигерии.

В НБУ ожидают, что темпы роста экономики США ускорятся, Китай, напротив, продолжит торможение, хотя и останется одной из самых динамичных экономик мира. В целом в Нацбанке не видят причин для серьезных колебаний на важных для украинских экспортеров рынках.

Цены на черные металлы останутся высокими, хотя и конъюнктура по железной руде продолжит снижаться

Цены на аграрную продукцию будут постепенно расти, в силу более низких прогнозов по урожаю всех ключевых культур (зерно, пшеница, кукуруза). На кукурузном рынке ситуация будет нестабильной из-за частичной переориентации США на более рентабельное производство сои.

Цены пойдут вверх

Инфляция вышла за рамки прогноза НБУ — 13,5% в мае. Причина — в действиях украинских производителей, которые в условиях повышения мировых цен на мясную и молочную продукцию решили сконцентрироваться на экспорте. Это создало на украинском рынке определенный дефицит, который был компенсирован импортной продукцией, более дорогой по умолчанию. Аналогичная ситуация возникла и на рынках овощей и фруктов, где импорт стал замещать потери украинских производителей от весенних заморозков.

Среди товаров, которые дешевеют — текстиль, одежда, обувь и бытовая техника. Цены на ноутбуки и телефоны сейчас ниже прошлогодних

Сами производители улучшили свои инфляционные ожидания — по оценке НБУ это связано с тем, что компании уже адаптировались к росту необходимых затрат на оплату труда после повышения минимальной зарплаты в прошлом году.

"Согласно результатам опросов, во II квартале 2017 предприятия существенно снизили ожидания относительно роста цен на свою продукцию/услуги в следующие 12 месяцев. Это, в том числе, результат уменьшения влияния фактора "стоимость трудовых ресурсов" — говорится в отчете Нацбанка.

Кроме этих факторов, В НБУ выделяют курсовые показатели (курс гривны в последние месяцы относительно стабилен), а также заявления правительства о том, что повышений цен на газ для населения в этом году не будет. Но в целом регулятор ожидает, что инфляция продовольственных товаров ускорится до 11,8%. Административно регулируемые цены продолжат расти (13,8% — в этом году, 12,3% — в 2018-м, 11,5% — в 2019-м). Главным их "двигателем" будут цены на энергоресурсы, в первую очередь газ, которые в ближайшие годы все равно вырастут. Цены на топливо в этом году дадут прирост на 13%.

Экономика ждет 2019-го

НБУ переоценил возможности роста украинской экономики: в первом квартале ВВП вырос на 2,5% (хотя предыдущие ожидания регулятора были выше — 3%). Во втором квартале НБУ ожидает замедление экономического роста до 1,5%.

Основные факторы роста прежние: потребление домохозяйств, госзатраты, а также агросектор. Население продолжает наращивать потребление (темпы роста — 2,8%). В первую очередь это касается одежды и обуви, здравоохранения и услуг связи.

За счет субсидий больше других сократились затраты домохозяйств на оплату услуг ЖКХ

"Увеличение объемов бюджетных расходов на субсидирование потребления услуг ЖКХ дало стремительный прирост индивидуальных потребительских расходов сектора общегосударственного управления (почти на 10% г/г). В результате, как и ожидалось, возобновился рост общего государственного потребления (на 4.2%)" — пишет Нацбанк.

Среди аграриев инвестиционное потребление форсировали компании из сектора растениеводства. Прошлый год закончился для них с высокой рентабельностью, что вкупе с перспективами дальнейшего увеличения урожайности стимулировало предприятия тратить больше на обновление технической базы. Капитальные инвестиции в АПК увеличились по сравнению с прошлым годом на 60%.

НБУ в целом отмечает рост инвестиционного спроса, начиная с конца 2016 года. Основными объектами инвестирования при этом были машины и оборудование (49% в структуре всех инвестиций) и строительство жилой недвижимости (45%). Именно инвестиции в строительство стали главным фактором экономического роста — в отличие от закупок импортированного оборудования, вложения девелоперов в основном касались украинских производителей. В итоге объемы строительных работ в январе — мае выросли на 21%. Лидерами по этому показателю были Житомирская и Кировоградская области, где масштабы строительства выросли в 2 раза.

В целом Нацбанк дает сдержанную оценку перспективам экономического роста в Украине: темпы прироста ВВП в 3,1%, по мнению НБУ, экономика сгенерирует только к концу 2019 года. Тогда же дефицит платежного баланса впервые за несколько лет будет меньшим 4% ВВП,

Для молодых нет работы

Рынок труда в первом полугодии оживился. Наиболее активно новых сотрудников искали работодатели из транспорта, строительства, торговли и перерабатывающей промышленности. Эти четыре отрасли генерировали почти 60% от общего количества вакансий на рынке. Росло количество предложений и от компаний финансовой и страховой сферы, в электроэнергетике и водоснабжении.

В целом уровень безработицы увеличился до 10,1%. Количество штатных сотрудников в январе — мае при этом снизилось почти на 2%. Эта тенденция коснулась большинства отраслей (кроме транспорта и складского хозяйства). Масштабы неформальной занятости выросли в первую очередь в торговле и строительстве.

Ситуация в плане трудоустройства молодежи серьезнее: безработица среди населения от 15 до 24 лет составила 17,7%

Еще одна проблема, на которую обращает внимание Нацбанк — 40% вакансий сосредоточено в Киеве.

Бюджет наполняли НБУ и Янукович

В плане бюджетных поступлений второй квартал ощутимо отличался от первого неналоговыми поступлениями в виде прибыли НБУ (15 млрд грн) и конфискованных средств экс-президента (29,5 млрд грн).

"По итогам первых пяти месяцев года объемы налоговых поступлений выросли на 31,1%. Прирост был обусловлен экономическими факторами (оживление розничного товарооборота, высокие объемы импорта, улучшение финансового состояния предприятий и домохозяйств) и налоговым изменениям, которые были введены в начале года (повышение ставок акцизов на отдельные подакцизные товары, индексация рентной платы, изменения в учете НДС и т.д.)" — отмечают в Нацбанке.

Тенденция первой половины года — поступления от НДС увеличиваются значительно меньшими темпами, чем в 2016-м. За пять месяцев прошлого года прирост составил 51%, сейчас — 18,4%. В НБУ это объясняют теми же изменениями в правилах возмещения этого налога — теперь этот процесс происходит на основании единого электронного реестра получателей. В апреле-мае государство возместило 21 млрд грн НДС, что на 51% меньше, чем годом ранее.

Долги и инвестиции

В апреле-мае в Украину зашло всего $57 млн прямых иностранных инвестиций — почти в 10 раз меньше, чем в первом квартале этого года. В НБУ такую разницу объясняют долговым характером инвестиций начала года (компании одалживали деньги преимущественно у своих материнских структур).

Общие чистые поступления по финансовому счету за последние два месяца составили $1,6 млрд. Большая часть из них — финансовая помощь иностранных доноров, в частности $0,6 млрд от Еврокомиссии.

Реальный сектор в совокупности привлек $1,2 млрд: половину от этой суммы, по оценке НБУ составляет кэш, который население продало банкам

Еще $0,5 млрд составила задолженность компаний по товарным кредитам, $0,2 млрд — результаты размещения корпоративных евробондов. Чистые выплаты банковского сектора (погашение внешних заимствований) составили $0,3 млрд. Валовый внешний долг остался на уровне начала года: $113,6 млрд или 117% ВВП. При этом, если частный сектор свои долги сократил, то государство наоборот нарастило — до $42,9 млрд.

В этом году, по оценке НБУ, Украина получит еще $1,6 млрд долларов от международных доноров. Кроме этого, Нацбанк рассчитывает что в ближайшее время Министерство финансов выйдет на внешние рынки заимствований с размещением еврооблигаций Украины на 2 млрд грн в 2018 году.