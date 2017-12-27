Процесс обмена завершен: на свободе 74 украинских заложника

27 декабря 2017, 16:53
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Среди освобожденных — киборг Александр Морозов и историк Игорь Козловский

Процесс обмена завершен: на свободе 74 украинских заложника | Политика | Дело Увеличить картинку

Президент Петр Порошенко поспешил первым встретиться с освобожденными украинскими военными.

"Только что поблагодарил наших ребят, которые возвращаются из плена. Среди них — киборг Александр Морозов и историк Игорь Козловский", — написал Петр Порошенко в Facebook.

В результате завершившегося в среду обмена удерживаемыми лицами на Донбассе были освобождены 74 заложника, удерживавшихся ранее на неподконтрольных территориях ОРДЛО.

Глава государства прибыл на Донбасс для встречи с украинцами, освобожденными из плена боевиков.

Обмен проходил на КПВВ "Майорское". Сначала проходил обмен с так называемой "ЛНР", а затем с "ДНР".

Украинская сторона должна была передать боевикам 306 преступников. Как сообщает "Громадське", из них 43 человека не явились на обмен. Они отбыли наказание и были освобождены из-под стражи, поэтому не приехали на обмен, пояснила омбудсмен Валерия Лутковская.

Журналисты также добавили, что есть часть людей, которые приехали на обмен, но отказываются возвращаться на подконтрольные боевикам территорию Луганской и Донецкой областей. Их около 10-15 человек. Лутковская отметила, что каждого заложника будут спрашивать в присутствии представителей Красного Креста, хочет ли он возвращаться на неподконтрольные Украины территории.

По материалам: "Дело"
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Теги: война с россией

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Процесс обмена завершен: на свободе 74 украинских заложника | Политика | Дело
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