Процесс обмена завершен: на свободе 74 украинских заложника

Президент Петр Порошенко поспешил первым встретиться с освобожденными украинскими военными.

"Только что поблагодарил наших ребят, которые возвращаются из плена. Среди них — киборг Александр Морозов и историк Игорь Козловский", — написал Петр Порошенко в Facebook.

В результате завершившегося в среду обмена удерживаемыми лицами на Донбассе были освобождены 74 заложника, удерживавшихся ранее на неподконтрольных территориях ОРДЛО.

Глава государства прибыл на Донбасс для встречи с украинцами, освобожденными из плена боевиков.

Обмен проходил на КПВВ "Майорское". Сначала проходил обмен с так называемой "ЛНР", а затем с "ДНР".

Украинская сторона должна была передать боевикам 306 преступников. Как сообщает "Громадське", из них 43 человека не явились на обмен. Они отбыли наказание и были освобождены из-под стражи, поэтому не приехали на обмен, пояснила омбудсмен Валерия Лутковская.

Журналисты также добавили, что есть часть людей, которые приехали на обмен, но отказываются возвращаться на подконтрольные боевикам территорию Луганской и Донецкой областей. Их около 10-15 человек. Лутковская отметила, что каждого заложника будут спрашивать в присутствии представителей Красного Креста, хочет ли он возвращаться на неподконтрольные Украины территории.