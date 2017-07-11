Процесс ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС завершен

11 июля 2017, 13:10
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Совет Европейского Союза завершил процесс ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом

Процесс ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС завершен | Политика | Дело Увеличить картинку

Завта в Киеве стороны скоординируют пути обеспечения максимально эффективного и быстрого достижения целей этого Соглашения, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Уже завтра мы с лидерами ЕС скоординируем в Киеве во время саммита как обеспечить максимально эффективное и быстрое достижение цели, заложенной в Соглашении, и перейти на новый этап нашего партнерства", — написал Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

Президент также подчеркнул, что с 1 сентября 2017 года начнется "качественно новый этап нашего пути в Европейский Союз".

По словам Порошенко, это новый этап глубинных и всеобъемлющих реформ, который потребует максимальных усилий и объединения всех ветвей украинской власти, бизнеса, гражданского общества ради построения лучшего европейского будущего для украинского народа.

"Соглашение об ассоциации было одним из ключевых требований и ожиданий Евромайдана. И я рад, что мы совместными усилиями смогли его достичь. А Кремль, который мобилизовал все свои ресурсы против Соглашения об ассоциации, цинично нарушил международное право, начал агрессию против Украины, потерпел очередное поражение. Убежден, мы победим. Украина обязательно будет в семье европейских народов — и в ЕС, и в НАТО", — заключил глава государства.

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Теги: соглашение об ассоциации с ес , евросоюз , петр порошенко

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Процесс ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС завершен | Политика | Дело
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