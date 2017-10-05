Профильный комитет отправил закон о продлении особого статуса Донбасса президенту на доработку

В Комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны не нашлось достаточного количества голосов для поддержки президентского законопроекта № 7164.

Напомним, вчера президент подал законопроект "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Данный документ продлевает особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО на год.

Во время обсуждения нардеп Андрей Тетерук озвучил предложение "Народного фронта" — установить, что согласно ст. 10 вступает в силу исключительно после выполнения всех условий, указанных в ст. 10 этого закона, в частности, что касается вывода всех вооруженных формирований и техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

Глава Комитета Сергей Пашинский предложил поддержать президентский законопроект с этой правкой.

"Я знаю, что фракция БПП поддержит эту правку… Еще раз отмечу — этот закон заработает после того, как Украинское государство возобновит контроль на территорией. Если на протяжении года — не возобновит, то этот закон теряет (свою силу — ред.)", — заявил Пашинский.

Но за это решение не набралось достаточное количество голосов.

В результате комитет решил предложить Верховной Раде отправить законопроект № 7164 на доработку автору.