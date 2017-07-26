Произошел взрыв в 9-этажке в Голосеевском районе (фото)

26 июля 2017, 17:06
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Сообщают об одном погибшем

Произошел взрыв в 9-этажке в Голосеевском районе (фото) | Киев | Дело Увеличить картинку

В 9-этажном жилом доме по ул.Бурмистенко, 12 в Голосеевском районе Киева в среду произошел взрыв неизвестного происхождения, вследствие которого обрушились перекрытия между 1 и 2 этажом без последующего горения, один человек погиб.

Об этом говорится в сообщении Главного управления ГСЧС в Киеве.

По данным спасателей, информация о взрыве поступила им в 15:52.

"Спасателями эвакуировано 20 жильцов дома. Один человек погиб — немолодая женщина. Ведутся работы по поиску вероятных потерпевших и предоставления им медицинской помощи", — говорится в сообщении.

Напомним, 8 июля на улице Голосеевской, 70 произошел взрыв в 3-этажном жилом доме. По предварительной информации, в здании взорвался газ.

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Теги: взрыв , гсчс , киев

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Произошел взрыв в 9-этажке в Голосеевском районе (фото) | Киев | Дело
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