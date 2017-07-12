Прокуратура обыскивает "Укрэнерго" — Бно-Айриян

12 июля 2017, 08:37
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директор по коммуникациям и международному сотрудничеству "Укрэнерго" Михаил Бно-Айриян сообщил об обысках в помещении ГП "НЭК "Укрэнерго"

Прокуратура обыскивает Увеличить картинку

В помещении ГП "НЭК "Укрэнерго" сотрудники прокуратуры проводят обыски, заявил директор по коммуникациям и международному сотрудничеству "Укрэнерго" Михаил Бно-Айриян на своей странице в Фейсбук в среду утром.

"Ну что, у нас обыски! Похоже, волна борьбы с теми, кто пытается изменить страну и реформировать застывшие госпредприятия, дошла и до нас", — говорится в сообщении.

По его словам сотрудников "Укрэнерго" не пускают на рабочие места. "Стратегическое госпредприятие парализовано "всевидящим оком" Генпрокуратуры", — подчеркнул М.Бно-Айриян.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: укрэнерго 00100227 , прокуратура

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