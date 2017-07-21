Прокуратура выдвинула обвинение экс-замглавы администрации Януковича Чмырю — Сарган

Подозрение бывшему заместителю главы администрации беглого президента Виктора Януковича, депутату Сумского облсовета Юрию Чмырю подписано прокурором Сумской области, сообщает пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Прокурор Сумской обл. Виталий Матвийчук подписал уведомление о подозрении прежнему высокопоставленному из окружения Януковича, а в настоящее время депутату Сумского областного совета Юрию Чмырю в сокрытии паспорта, подделке и использовании поддельных официальных документов, а также в декларировании недостоверных сведений", — написала Л.Сарган на своей странице в Фейсбук.

Согласно сообщению, после побега В.Януковича, Ю.Чмырь заявил об утере паспорта, после чего получил новый документ. Старый паспорт он использовал для совершения юридически значимых нотариальных действий. Кроме того, чиновник не указал свою дочь как члена семьи и не задекларировал ее имущество.

"Осознавая, что наличие большого количества недвижимости у дочери вызовет значительный общественный резонанс и негативно отразится на его политическом имидже, избранник не указал ее как члена семьи и не внес в декларацию, хотя в ходе следствия собрано достаточно доказательств того, что они проживали и проживают вместе, а, следовательно, связаны общим бытом. В частности, в декларации не указано 9 квартир и 3 паркоместа в столице, доход от продажи недвижимости и корпоративные права двух обществ с ограниченной ответственностью. В общем 20-летняя неработающая дочь подозреваемого имеет в собственности недвижимое имущество и корпоративные права на сумму около 40 млн грн", — говорится в сообщении.

Действия Ю.Чмыря квалифицированны по ч.1 ст.357 (умышленное сокрытие официального документа), ч.1 ст.358 (подделка и использование заведомо поддельного документа) и ст.3661 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

"Бывший чиновник не явился по вызову в прокуратуру, сообщение о подозрении вручено следователями прокуратуры Сумской области в г.Киеве в установленном законом порядке — руководителю жилищно-эксплуатационной организации и адвокату подозреваемого, поскольку дверь квартиры течение дня никто не открыл. Прокуратура уже готовит ходатайство в суд об избрании депутату областного совета пресечения", — отметила Л.Сарган.

Как сообщалось, в июне 2017 года Сумская областная прокуратура сообщила, что осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 212 Уголовного кодекса Украины по факту уклонения от уплаты налогов семьей бывшего высокопоставленного чиновника Сумской области времен президентства В.Януковича, который на настоящее время является действующим депутатом Сумского областного совета.

Согласно информации прокуратуры, в ходе расследования установлено, что дочь чиновника на протяжении 4 последних лет приобрела в собственность 12 квартир в центральной части г.Киева, 3 паркоместа, общая стоимость которых, по предварительным подсчетам, составляет свыше 50 млн грн. При этом официальные доходы чиновника и членов его семьи, по информации органов Государственной фискальной службы, не соответствуют указанной стоимости приобретенного имущества.

Согласно определению Печерского районного суда г.Киева, следователь Генпрокуратуры получил разрешение суда на доступ к документам о покупке недвижимости, банковских счетах, копиям деклараций, которые Ю.Чмырь сдавал по месту работы.

Кроме того, еще 8 февраля 2017 года в Генеральной прокуратуре Украины сообщили, что Ю.Чмырь, занимая должность заместителя главы Администрации президента с декабря 2013 года, а также возглавляя Сумскую областную организацию Партии регионов, мог принимать участие в организации силового разгона протестующих в центре Киева в феврале 2014 года.

Как отмечается в определении Печерского районного суда города г.Киева от 31 января 2017 года, досудебное расследование установило, что в организации силового разгона правоохранительными органами участников акций в г.Киеве 18 и 19 февраля 2014 года участвовал бывший заместитель главы администрации президента Украины по гуманитарным вопросам, который имел в своем распоряжении мобильный телефон с номером оператора сотовой связи ПрАО "МТС Украина.

В связи с этим следственный судья удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о временном доступе к вещам и документам, находящимся во владении "МТС Украина", а именно информации о разговорах экс-чиновника по телефону в указанный период.

У бывшего заместителя главы администрации президента Украины Виктора Януковича, экс-главы Сумской облгосадминистрации Юрия Чмыря во время обысков нашли в двух банковских ячейках более $1 млн вместо задекларированных им $572 тыс. , сообщил генеральный прокурор Украина Юрий Луценко 7 июля.