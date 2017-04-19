Прокуратура вызывала экс-соратника Януковича Клименко на допрос

19 апреля 2017, 09:10
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Экс-министр доходов и сборов завладел средствами госбюджета Украины на общую сумму 3,166 миллиарда гривень

Прокуратура вызывала экс-соратника Януковича Клименко на допрос | Криминал | Дело Увеличить картинку

Главная военная прокуратура вызывает экс-министра доходов и сборов Александра Клименко для проведения следственных и процессуальных действий в качестве подозреваемого.

Об этом говорится в повестке, размещенной на официальном сайте Генеральной прокуратуры Украины.

Согласно документу, Клименко необходимо явиться 21 апреля в 10.00 во второй следственный отдел следственного управления Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины по адресу: г. Киев, ул. Антоновича, 114, каб. № 22.

Как сообщалось, 1 марта Голосеевский районный суд Киева дал разрешение на проведение специального досудебного расследования в отношении Клименко. Как заявлял главный военный прокурор Анатолий Матиос, Клименко в период с апреля 2012 года по сентябрь 2013 года, в составе созданной и возглавляемой экс-президентом Украины Виктором Януковичем преступной организации, "злоупотребляя служебным положением, действуя из корыстных побуждений, путем реализации разработанного преступного плана и преступной схемы завладел средствами государственного бюджета Украины на общую сумму 3,166 млрд грн, путем незаконной компенсации НДС на счета фиктивных предприятий, в особо крупном размере, которые были распределены между участниками преступной организации". Клименко возглавлял Государственную налоговую службу Украины в период с ноября 2011 года по декабрь 2012 года, Министерство доходов и сборов Украины — с декабря 2012 года до конца февраля 2014 года. После Революции достоинства он бежал из Украины.

По материалам: УНИАН
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Теги: александр клименко , прокуратура , генпрокуратура

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Прокуратура вызывала экс-соратника Януковича Клименко на допрос | Криминал | Дело
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