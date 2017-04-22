Прокуратура задержала экс-топ-менеджера Одесского НПЗ за фиктивный экспорт по "делу Курченко"

Вчера в аэропорту "Борисполь" сотрудниками прокуратуры Одесской области совместно с работниками Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины (СБУ) в Одесской области задержан один из бывших заместителей генерального директора ПАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод". По данным следствия указанный фигурант схемы отвечал за организацию фиктивного вывоза нефтепродуктов через завод.

Под его руководством "Одесском НПЗ" оформлен фиктивный вывоз в порядке реэкспорта через предприятие более 700 тыс. тонн светлых нефтепродуктов. Они фактически были реализованы через подконтрольные фиктивные предприятия на территории Украины без уплаты обязательных таможенных платежей.

В результате таких незаконных действий в государственный бюджет не поступило налогов на сумму более 2 млрд грн.

"По данным следствия, под руководством указанного гражданина в Одесском нефтеперерабатывающем заводе оформлен фиктивный вывоз в порядке реэкспорта через ООО "Лагуна-Рени" более 700 тыс. тонн светлых нефтепродуктов, которые фактически реализованы подконтрольными преступной организации фиктивными предприятиями на территории Украины без уплаты обязательных таможенных платежей и сборов", — уточнила в соцсети facebook пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

Сумма ущерба, по оценкам правоохранителей, составляет более 2,1 млрд грн.

Задержанному сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 255 (участие в преступной организации), ч. 4 ст. 28 — ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, совершенное преступной организацией), 366 (служебный подлог)

Указанному лицу уже сообщено о подозрении. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Напомним, что "Одесский НПЗ" некоторое время входил в состав группы "ВЕТЭК" Сергея Курченко, который купил его у российской "Лукойл".