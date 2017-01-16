Прокуратура закрыла дело против Касько

16 января 2017, 12:45
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Бывшего заместителя генпрокурора обвиняли в мошенничестве во время осуществления приватизации жилья в Киеве

Прокуратура закрыла дело против Касько | Политика | Дело Увеличить картинку

Киевская прокуратура №6 закрыла уголовное производство по подозрению бывшего заместителя генпрокурора Виталия Касько в мошенничестве во время осуществления приватизации жилья в Киеве.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным прокуратуры, нет достаточных доказательств для доказательства виновности В.Касько в суде, а установленные нарушения являются малозначимыми для привлечения его к уголовной ответственности.

"В связи с этим процессуальным руководителем — прокурором Киевской местной прокуратуры №6, принято решение о прекращении производства по В.Касько на основании п. 3 ч. 1 ст. 284 Уголовного процессуального кодекса Украины", — сказано в сообщении.

В настоящее время законность принятия решения о закрытии уголовного производства проверяется прокуратурой города Киева.

Как известно, 15 февраля 2016 года Касько написал рапорт об увольнении с должности замгенпрокурора. 16 февраля действующий на то время генпрокурор Виктор Шокин одобрил рапорт об отставке Касько.

В апреле Касько сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 и ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (мошенничество и подделка документов) в связи с махинациями при получении квартир в столице. Кроме того, в сентябре был наложен арест на его автомобиль и паркоместо.

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Теги: виталий касько , генпрокуратура , коррупция , виктор шокин

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Прокуратура закрыла дело против Касько | Политика | Дело
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