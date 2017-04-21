Прокуратура завершила досудебное расследование дела Клименко

21 апреля 2017, 14:04
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Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко в совершении ряда уголовных преступлений

Увеличить картинку Фото: ZN.UA

Речь идет о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации); ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением); ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог); ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) УК Украины, говорится в сообщении ГПУ.

Подозреваемому и его защитникам сообщено об открытии материалов досудебного расследования в этом уголовном производстве в порядке ст. 290 УПК Украины.

Напомним, Клименко подозревается в том, что с апреля 2012 по сентябрь 2013 года, занимая должность министра доходов и сборов, "в составе созданной и возглавляемой Януковичем преступной организации, злоупотребляя служебным положением, действуя из корыстных побуждений, путем реализации разработанного преступного плана и преступной схемы завладел средствами государственного бюджета Украины на общую сумму 3,166 млрд грн, путем незаконной компенсации НДС на счета фиктивных предприятий, в особо крупном размере, которые были распределены между участниками преступной организации".

Клименко находится в международном розыске.

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Теги: александр клименко , прокуратура

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