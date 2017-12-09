Прокуроры начали подготовку материалов дела Саакашвили в суд

09 декабря 2017, 10:23
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Обвинение будет просить о домашнем аресте для экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили, материалы для суда еще готовятся

Прокуроры начали подготовку материалов дела Саакашвили в суд | Общество | Дело Увеличить картинку

После задержания экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили прокуроры начали подготовку материалов в суд, сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

"Сторона обвинения будет просить меру пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета (задержанному инкриминируют ч.2 ст.256)", написал Лысенко на своей странице в соцсети Facebook.

Спикер Генпрокуратуры отметил, что после подготовки всех необходимых материалов прокуроры передадут их в суд, который определит время и дату заседания для избрания меры пресечения Саакашвили.

Саакашвили задержали поздно вечером в пятницу. Инкриминируемая ему часть вторая статьи 256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: михаил саакашвили , суд , сизо , прокуратура , генпрокуратура , арест

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Прокуроры начали подготовку материалов дела Саакашвили в суд | Общество | Дело
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