Прокуроры продолжат судиться с Лещенко по делу о квартире

"Печерский районный суд вынес постановление о закрытии административного дела по протоколу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в отношении С.Лещенко за совершение правонарушения, связанного с коррупцией, предусмотренного ч. 1 ст. 172-5 Кодекса Украины об административных правонарушениях", — говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины.

По информации пресс-службы, готовятся материалы для апелляционного обжалования решения суда, считая его незаконным. В частности, в прокуратуре полагают, что суд необоснованно отклонил ходатайство прокурора, который участвовал в рассмотрении дела судом, материалы дела не были изучены, а также допущено нарушение процесса, что дает основания для обращения в Апелляционный суд Киева.

Следует напомнить, что в начале декабря 2016 года генпрокурор Юрий Луценко уверял, что дело о незаконном обогащение Сергея Лещенко было закрыто, но из него было выделена часть о сокрытии налогов, что касается других людей.

Напомним, Печерский райсуд Киева 16 февраля закрыл так называемое "квартирное дело" Лещенко в связи с отсутствием состава правонарушения.

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции установило, что при покупке квартиры общей площадью 192 кв. м и стоимостью 7 млн 550 тыс. грн в новом доме в центре Киева Лещенко получил от застройщика подарок в виде скидки на стоимость квартиры. Таким образом, он получил подарок, стоимость которого в 1307,43 раз превысила минимальную зарплату (общая сумма скидки составила 1 млн 801 тыс. 648 грн).

В НАПК сообщали, что с 30 ноября Сергей Лещенко уклонялся от личного ознакомления с протоколом об админправонарушении. 1 декабря на официальном сайте агентства было размещено публичное приглашение депутату для ознакомления с протоколом, однако тот так и не прибыл.

6 декабря НАПК решило направить в суд протокол об админправонарушении Лещенко при покупке квартиры в Киеве.