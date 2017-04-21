Прокуроры просят 300 млн грн залога для Мартыненко

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) намерена ходатайствовать об избрании задержанному бывшему народному депутату из фракции "Народный фронт" Николаю Мартыненко меры пресечения в виде ареста на два месяца с альтернативой залога в сумме 300 млн грн, сообщил руководитель САП Назар Холодницкий.

"Позиция прокуратуры следующая: будем просить суд об избрании меры пресечения — содержание под стражей сроком 60 суток с альтернативой внесения залога в сумме 300 млн грн. Почему 300 млн, потому что мы оцениваем роль каждого из соучастников в указанной схеме", — сказал Холодницкий на брифинге в пятницу утром в Киеве.

Напомним, в четверг следователи Национального антикоррупционного бюро Украины вручили сообщение о подозрении бывшему народному депутату из фракции "Народный фронт" Николаю Мартыненко. Экс-нардеп был доставлен в НАБУ для проведения процессуальных и следственных действий.

Николая Мартыненко подозревают в растрате средств ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" в размере $17,28 млн путем неправомерного заключения и выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника Steuermann.

Сам Мартыненко заявил, что обвинения против него сфальсифицированы по указанию директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника с целью пиара и отвлечения внимания от провалов НАБУ.