Прокуроры просят 300 млн грн залога для Мартыненко

21 апреля 2017, 10:24
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Либо арест Николая Мартыненко на два месяца, либо залог в размере 300 млн грн требуют в антикоррупционной прокуратуре

Увеличить картинку Фото: пресс-служба НАБУ

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) намерена ходатайствовать об избрании задержанному бывшему народному депутату из фракции "Народный фронт" Николаю Мартыненко меры пресечения в виде ареста на два месяца с альтернативой залога в сумме 300 млн грн, сообщил руководитель САП Назар Холодницкий.

"Позиция прокуратуры следующая: будем просить суд об избрании меры пресечения — содержание под стражей сроком 60 суток с альтернативой внесения залога в сумме 300 млн грн. Почему 300 млн, потому что мы оцениваем роль каждого из соучастников в указанной схеме", — сказал Холодницкий на брифинге в пятницу утром в Киеве.

Напомним, в четверг следователи Национального антикоррупционного бюро Украины вручили сообщение о подозрении бывшему народному депутату из фракции "Народный фронт" Николаю Мартыненко. Экс-нардеп был доставлен в НАБУ для проведения процессуальных и следственных действий.

Николая Мартыненко подозревают в растрате средств ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" в размере $17,28 млн путем неправомерного заключения и выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника Steuermann.

Сам Мартыненко заявил, что обвинения против него сфальсифицированы по указанию директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника с целью пиара и отвлечения внимания от провалов НАБУ.

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Теги: антикоррупционная прокуратура , антикоррупционное бюро , николай мартыненко

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