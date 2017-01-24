Протестующие блокируют въезды в Киев (фото)

24 января 2017, 09:12
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Активисты требуют принять закон об изменениях в Таможенный кодекс

Увеличить картинку Фото: facebook.com/Авто-Евро-Сила

Акция была анонсирована еще за несколько дней, говорится в сюжете ТСН. Протестующие уже начали мешать движению автомобилей черным дымом от шин на Житомирской трассе. Также частично заблокировано движение со стороны Борисполя. Они требуют принять закон об изменениях в Таможенный кодекс без проволочек.

Новая редакция предусматривает смягчение условий передвижения на автомобилях с иностранной регистрацией: если раньше, чтобы завезти в Украину б/у европейское авто, нужно было или каждые 5 дней пересекать границу или делать это через иностранную фирму, то сейчас у украинцев была бы возможность, уплатив на таможне годовой платеж, легально передвигаться, не растаможивая транспортное средство. Годовой платеж сравнительно небольшой: около 2,5% от стоимости растаможки автомобиля. Впрочем, с каждым годом он будет увеличиваться. Под действие этого закона попадают только автомобили, прицепы и мотоциклы старше 7 лет.

Люди говорят, что сегодняшняя акция протеста — это лишь предупреждение, чтобы не затягивалось принятие изменений в кодекс.

Ранее в Национальной полиции предупредили о возможном частичном занятии проезжей части на въездах в Киев участниками мероприятий в поддержку урегулирования транзита и временного ввоза личного транспорта.

По материалам: УНИАН
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Теги: акция протеста , таможенный кодекс

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