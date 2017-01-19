Против 44 чиновников открыты уголовные дела за отказ подать е-декларации

19 января 2017, 14:01
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Уголовные дела за неподачу электронной декларации открыты в отношении пяти народных депутатов, троих судей, двух глав райгосадминистраций и двух прокуроров

Против 44 чиновников открыты уголовные дела за отказ подать е-декларации | Политика | Дело Увеличить картинку

В Едином реестре досудебных расследований зарегистрированы 44 уголовных производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей 366-1 УКУ в отношении 44 лиц по фактам непредставления деклараций лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Об этом говорится в сообщении Генпрокурартуры.

Среди лиц, которые умышленно не подали соответствующую декларацию, 5 народных депутатов, три судьи, два главы райгосадминистраций и два прокурора.

Досудебное расследование по 20 производствам осуществляется следователями прокуратуры, 13 — Национальной полиции, 11 — Национального антикоррупционного бюро Украины.

Напомним, декларации за 2015 год обязаны подать должностные лица, которые по состоянию на 1 сентября 2016 занимали ответственное и особо ответственное положение.

По материалам: "Дело"
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Теги: декларации о доходах , декларация , генпрокуратура

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Против 44 чиновников открыты уголовные дела за отказ подать е-декларации | Политика | Дело
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