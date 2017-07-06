Против заблудившихся в Крыму российских пограничников СБУ открыла уголовное дело

06 июля 2017, 13:16
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Задержанные в Херсонской области российские пограничники не отделаются 15-дневным арестом

Против заблудившихся в Крыму российских пограничников СБУ открыла уголовное дело | Политика | Дело Увеличить картинку

Служба безопасности Украины начала досудебное расследование в уголовном производстве в отношении задержанных в Херсонской области российских пограничников по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщили в пресс-центре СБУ, досудебное расследование начато 3 июля.

"Следствие установило, что граждане РФ, сотрудники ФСБ — заместитель начальника резервной заставы в/ч 9930 Аскар Кулуб и начальник кинологической группы в/ч 9930 Владимир Кузнецов в период с декабря 2016 году до 30 июня 2017 выполняли служебные задачи в интересах Российской Федерации с целью изменения границ территории или государственной границы Украины", — информирует СБУ.

Напомним, в ночь на 30 июня 2017 года пограничники Херсонского отряда совместно с военнослужащими ВС Украины в Херсонской области задержали двух неизвестных без документов, и впоследствии установили, что задержанные являются военнослужащими Пограничной службы ФСБ РФ.

Позже Пограничная служба ФСБ РФ направила обращение украинской стороне, в котором просила предоставить информацию о двух российских военнослужащих, потерявшихся в Украине.

30 июня Каланчакский суд арестовал двоих заблудившихся на территории Украины российских пограничников на 15 суток.

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Теги: сбу , оккупация крыма , крым , война с россией

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Против заблудившихся в Крыму российских пограничников СБУ открыла уголовное дело | Политика | Дело
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