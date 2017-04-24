Проверку деклараций президента и министров Нацагентство продлило до 23 мая

25 апреля 2017, 00:14
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Департамент контроля и проверки деклараций не смог проверить за два месяца декларации нескольких десятков топ-чиновников

Увеличить картинку Член НАПК Руслан Радецкий. Фото: Facebook Агентства

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) продлило на месяц срок проверки электронных деклараций высокопоставленных чиновников, сообщила глава агентства Наталия Корчак.

"Авансом Радецкому... проголосовано решение о продлении полной проверки деклараций топ-чиновников, начатой НАПК 23 февраля. На месяц", — написала Корчак в Фейсбуке в понедельник.

По ее словам, через 30 дней должны быть "либо объективные и непредвзятые проекты решений с результативной частью, либо же мы получим очередную профанацию".

Ранее, заместитель главы НАПК Руслан Радецкий, который возглавляет Департамент контроля и проверки деклараций, мониторинги способа жизни, заявлял, что к маю агентство должно завершить проверку деклараций топ-чиновников и обнародовать результаты.

Напомним, 22 февраля НАПК приняло решение о начале полной проверки деклараций Президента , премьер-министра и членов Кабинета Министров за 2015 год. Радецкий тогда отмечал, что в соответствии с Порядком, началом осуществления полной проверки декларации является день, следующий за днем ​​принятия решения НАПК о проведении такой проверки, о чем сообщается субъекта декларирования, и длится 60 календарных дней.

По материалам: "Дело"
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Теги: напк , декларации о доходах

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