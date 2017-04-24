Проверку деклараций президента и министров Нацагентство продлило до 23 мая

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) продлило на месяц срок проверки электронных деклараций высокопоставленных чиновников, сообщила глава агентства Наталия Корчак.

"Авансом Радецкому... проголосовано решение о продлении полной проверки деклараций топ-чиновников, начатой НАПК 23 февраля. На месяц", — написала Корчак в Фейсбуке в понедельник.

По ее словам, через 30 дней должны быть "либо объективные и непредвзятые проекты решений с результативной частью, либо же мы получим очередную профанацию".

Ранее, заместитель главы НАПК Руслан Радецкий, который возглавляет Департамент контроля и проверки деклараций, мониторинги способа жизни, заявлял, что к маю агентство должно завершить проверку деклараций топ-чиновников и обнародовать результаты.

Напомним, 22 февраля НАПК приняло решение о начале полной проверки деклараций Президента , премьер-министра и членов Кабинета Министров за 2015 год. Радецкий тогда отмечал, что в соответствии с Порядком, началом осуществления полной проверки декларации является день, следующий за днем ​​принятия решения НАПК о проведении такой проверки, о чем сообщается субъекта декларирования, и длится 60 календарных дней.