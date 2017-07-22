Путин раскритиковал Суркова за провал операции в Украине — СБУ

22 июля 2017, 18:40
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Президент РФ раскритиковал Владислава Суркова за провал операции по дестабилизации ситуации в Украине и поставил задание в короткие сроки добиться т.н. перезагрузки власти в Украине и местом для организации провокаций выбрал Киев

Путин раскритиковал Суркова за провал операции в Украине — СБУ | Политика | Дело Увеличить картинку

Президент РФ Владимир Путин в мае поручил своему помощнику Владиславу Суркову в короткий срок "перезагрузить" правящий режим в Украине, сообщил глава СБУ Василий Грицак на брифинге.

"По оперативной информации, на закрытом совещании российского руководства в мае этого года глава России раскритиковал своего помощника Суркова за провал операции по дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине", — сказал глава СБУ.

По его информации, Путин поставил задание в короткие сроки добиться так называемой перезагрузки правящего режима в Украине и местом для организации провокаций выбрал Киев.

Грицак отметил, что только в течение недели с 28 июня по 4 июля Служба безопасности предотвратила шесть попыток российской стороны организовать акции протеста в Киеве под посольством Польши.

По его словам, в Администрации президента Украины планировалась провокация, ранее состоялась попытка захвата общественной приемной Генпрокуратуры, как заявил глава СБУ, эти акции организовывали кураторы из РФ.

По материалам: РБК-Украина
Раздел: >
Теги: василий грицак (сбу) , сбу , владимир путин , война с россией , гибридная война , владислав сурков

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Путин раскритиковал Суркова за провал операции в Украине — СБУ | Политика | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 25.89
EUR EUR - - 30.14
RUB RUB - - 0.44
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 21.95 11.6
Киевская область 22.03 10.74
Львовская область 21.88 11.06
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.