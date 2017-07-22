Путин раскритиковал Суркова за провал операции в Украине — СБУ

Президент РФ Владимир Путин в мае поручил своему помощнику Владиславу Суркову в короткий срок "перезагрузить" правящий режим в Украине, сообщил глава СБУ Василий Грицак на брифинге.

"По оперативной информации, на закрытом совещании российского руководства в мае этого года глава России раскритиковал своего помощника Суркова за провал операции по дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине", — сказал глава СБУ.

По его информации, Путин поставил задание в короткие сроки добиться так называемой перезагрузки правящего режима в Украине и местом для организации провокаций выбрал Киев.

Грицак отметил, что только в течение недели с 28 июня по 4 июля Служба безопасности предотвратила шесть попыток российской стороны организовать акции протеста в Киеве под посольством Польши.

По его словам, в Администрации президента Украины планировалась провокация, ранее состоялась попытка захвата общественной приемной Генпрокуратуры, как заявил глава СБУ, эти акции организовывали кураторы из РФ.