Рада борется с контрабандой: ограничены лимиты на ввоз товаров без пошлин

08 декабря 2017, 12:27
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Рада ввела новые лимиты на бесплатный ввоз товаров в посылках и при въезде в страну на авто, которые должны помочь бороться с контрабандой

Увеличить картинку фото: pixabay.com

Верховная Рада одобрила новые ограничения на беспошлинный ввоз физическими лицами товаров в Украину. Поправки, которые меняют правила ввоза товаров в посылках и при въезде на автомобиле, депутаты внесли в законопроект №6776-д об изменениях в Налоговый кодекс. Его Рада поддержала перед голосованием за госбюджет-2018.

Если закон вступит в силу, украинцы смогут в течение месяца получать три посылки с товарами из-за границы стоимостью до 150 евро каждая без уплаты налогов. Четвертая, пятая посылка и более будут подлежать налогообложению. Сейчас физлицо в течение месяца может ввозить неограниченное количество посылок стоимостью до 150 евро.

Закон также ужесточает лимиты на ввоз товаров из-за границы при въезде на автомобиле для физлиц, которые были в другой стране меньше суток или же въезжают в страну в течение трех суток больше одного раза.

Ранее при каждом въезде в страну можно было без уплаты налогов провозить с собой товары на сумму до 500 евро (весом до 50 кг). Закон же предлагает уменьшить сумму товара до 50 евро, который могут без уплаты налогов ввести физлица, которые были в другой стране менее 24 часов или часто выезжают и въезжают в Украину. Для тех украинцев, которые были в другой стране более суток, лимиты не меняются. Они смогут ввозить товаров на сумму до 500 евро без уплаты налогов.

Закон также предлагает оставить без изменения лимиты на беспошлинный ввоз товаров при авиаперелетах (до 1 тыс. евро).

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Напомним, Верховная Рада в четверг, 7 декабря, также проголосовала за законопроект №7000 о государственном бюджете на 2018 год. Доходы и расходы в 2018 году по сравнению со сметой текущего года вырастут на 17-19%.

По материалам: "Дело"
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Теги: таможня , контрабанда , почта , импорт , e-commerce , налоги , пошлины , регулирование

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