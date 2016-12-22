Рада отобрала у Савченко право представлять Украину в ПАСЕ, а российские хакеры отслеживали украинскую артиллерию

Рада отобрала у Савченко право представлять Украину в ПАСЕ

Верховная Рада Украины поддержала в целом проект постановления №5572, который предусматривает лишение народного депутата Надежды Савченко права представлять Украину в ПАСЕ.

За соответствующий проект проголосовали 237 народных депутатов.

"Пункт 2 постановления Верховной Рады Украины "Об обращении Верховной Рады Украины к международным организациям и межпарламентским ассамблеям относительно освобождения украинской летчицы и народного депутата Украины восьмого созыва Надежды Викторовны Савченко" от 25 декабря 2014 года № 45-VIII исключить", — говорится в проекте постановления.

Согласно документу, постановление вступает в силу со дня его принятия.

Украинцев предостерегают от поездок в Россию

Граждане Украины, которым приходится часто посещать Россию, жалуются на давление со стороны правоохранительных органов РФ, в том числе на запугивание, угрозы запрета въезда, попытки вербовки и др., констатирует помощник руководителя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Известно, что спецслужбы РФ ведут учет граждан Украины, которые постоянно ездят в РФ, с помощью пограничной базы "Каскад-Поток". В зоне риска — лица, которые постоянно пересекают украинско-российскую границу по частным делам; имеют родственников в приграничных районах РФ; имеют автомобиль российской регистрации", — написал Слободян на странице в Фейсбуке.

Он пояснил, что при срабатывании базы "Каскад-Поток" российские пограничники изымают у гражданина Украины паспорт и докладывают старшему смены или инициатору постановки на контроль, а человека и транспортное средство выводят из общего потока для ожидания прибытия инициатора.

90 дней спустя: как продвигается судебная реформа в Украине

30 сентября вступил в силу Закон "О судоустройстве и статусе судей", предусматривающий перезагрузку Верховного Суда и отмену высших специализированных судов. Однако вместо того, чтобы улучшить судебную систему, реформа фактически парализовала ее. Delo.UA решило узнать, каковы причины этого явления и на каком этапе находится судебная реформа сейчас.

Российские хакеры отслеживали украинскую артиллерию

Хакерская группа, связанная с российским правительством и громкими кибератаками против демократов во время президентских выборов в США, вероятно, использовала вредоносные программы на устройствах Android для отслеживания украинской артиллерии и ее целей с конца 2014 до 2016 года.

Об этом говорится в новом отчете компании по кибербезопасности CrowdStrike, опубликованном в четверг, пишет Reuters.

Вредоносная программа была в состоянии установить связь и некоторые географические данные через заражения устройств, которые могли бы, вероятно, быть использованы для нанесения удара по артиллерии в поддержку пророссийских сепаратистов, говорится в докладе. Полученные результаты являются последними в контексте растущего внимания среди западных служб безопасности и исследователей в области кибербезопасности, учитывая, что президент России Владимир Путин все больше и больше полагается на хакерство для влияния на геополитических противников.

ООН создала штаб для подготовки к судам по военным преступлениям в Сирии

Генеральная Ассамблея ООН приняла решение об организации независимой команды, которая будет заниматься сбором и анализом доказательств преступлений, совершенных в Сирии за все время вооруженного конфликта. Структура нового органа и круг его обязанностей будут определены позже, передает Reuters.

Указано, что авторами резолюции, которая должна упростить уголовные разбирательства в национальных и международных судах, выступили Лихтенштейн и Катар. Всего за принятие соответствующего документа проголосовали 105 государств, против высказались 15 стран, в том числе Россия, Венесуэла, Китай, Куба, Иран и Сирия, еще 52 международные делегации от голосования отказались.