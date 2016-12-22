Эксклюзив

Рада отобрала у Савченко право представлять Украину в ПАСЕ, а российские хакеры отслеживали украинскую артиллерию

22 декабря 2016, 19:08
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Рада отобрала у Савченко право представлять Украину в ПАСЕ. Украинцев предостерегают от поездок в Россию. Российские хакеры отслеживали украинскую артиллерию, а ООН создала штаб для подготовки к судам по военным преступлениям в Сирии

Рада отобрала у Савченко право представлять Украину в ПАСЕ, а российские хакеры отслеживали украинскую артиллерию | Политика | Дело Увеличить картинку

Рада отобрала у Савченко право представлять Украину в ПАСЕ

Верховная Рада Украины поддержала в целом проект постановления №5572, который предусматривает лишение народного депутата Надежды Савченко права представлять Украину в ПАСЕ.

За соответствующий проект проголосовали 237 народных депутатов.

"Пункт 2 постановления Верховной Рады Украины "Об обращении Верховной Рады Украины к международным организациям и межпарламентским ассамблеям относительно освобождения украинской летчицы и народного депутата Украины восьмого созыва Надежды Викторовны Савченко" от 25 декабря 2014 года № 45-VIII исключить", — говорится в проекте постановления.

Согласно документу, постановление вступает в силу со дня его принятия.

Украинцев предостерегают от поездок в Россию

Граждане Украины, которым приходится часто посещать Россию, жалуются на давление со стороны правоохранительных органов РФ, в том числе на запугивание, угрозы запрета въезда, попытки вербовки и др., констатирует помощник руководителя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Известно, что спецслужбы РФ ведут учет граждан Украины, которые постоянно ездят в РФ, с помощью пограничной базы "Каскад-Поток". В зоне риска — лица, которые постоянно пересекают украинско-российскую границу по частным делам; имеют родственников в приграничных районах РФ; имеют автомобиль российской регистрации", — написал Слободян на странице в Фейсбуке.

Он пояснил, что при срабатывании базы "Каскад-Поток" российские пограничники изымают у гражданина Украины паспорт и докладывают старшему смены или инициатору постановки на контроль, а человека и транспортное средство выводят из общего потока для ожидания прибытия инициатора.

90 дней спустя: как продвигается судебная реформа в Украине

30 сентября вступил в силу Закон "О судоустройстве и статусе судей", предусматривающий перезагрузку Верховного Суда и отмену высших специализированных судов. Однако вместо того, чтобы улучшить судебную систему, реформа фактически парализовала ее. Delo.UA решило узнать, каковы причины этого явления и на каком этапе находится судебная реформа сейчас.

Российские хакеры отслеживали украинскую артиллерию

Хакерская группа, связанная с российским правительством и громкими кибератаками против демократов во время президентских выборов в США, вероятно, использовала вредоносные программы на устройствах Android для отслеживания украинской артиллерии и ее целей с конца 2014 до 2016 года.

Об этом говорится в новом отчете компании по кибербезопасности CrowdStrike, опубликованном в четверг, пишет Reuters.

Вредоносная программа была в состоянии установить связь и некоторые географические данные через заражения устройств, которые могли бы, вероятно, быть использованы для нанесения удара по артиллерии в поддержку пророссийских сепаратистов, говорится в докладе. Полученные результаты являются последними в контексте растущего внимания среди западных служб безопасности и исследователей в области кибербезопасности, учитывая, что президент России Владимир Путин все больше и больше полагается на хакерство для влияния на геополитических противников.

ООН создала штаб для подготовки к судам по военным преступлениям в Сирии

Генеральная Ассамблея ООН приняла решение об организации независимой команды, которая будет заниматься сбором и анализом доказательств преступлений, совершенных в Сирии за все время вооруженного конфликта. Структура нового органа и круг его обязанностей будут определены позже, передает Reuters.

Указано, что авторами резолюции, которая должна упростить уголовные разбирательства в национальных и международных судах, выступили Лихтенштейн и Катар. Всего за принятие соответствующего документа проголосовали 105 государств, против высказались 15 стран, в том числе Россия, Венесуэла, Китай, Куба, Иран и Сирия, еще 52 международные делегации от голосования отказались.

Раздел: >

Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Рада отобрала у Савченко право представлять Украину в ПАСЕ, а российские хакеры отслеживали украинскую артиллерию | Политика | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.43
EUR EUR - - 27.54
RUB RUB - - 0.43
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 21.09 12.87
Киевская область 20.93 12.43
Львовская область 20.77 12.58
Опросы
Ваши действия в связи с национализацией ПриватБанка
Все опросы
Читаемые в разделе
Луценко рассказал новые детали перестрелки в Княжичах (полный текст) Луценко рассказал новые детали перестрелки в Княжичах (полный текст) После национализации. Какое будущее ждет Коломойского-политика После национализации. Какое будущее ждет Коломойского-политика Надежда Савченко исключена из фракции "Батькивщина" Надежда Савченко исключена из фракции "Батькивщина" 1
Все новости
Комментируемые
1 Надежда Савченко исключена из фракции "Батькивщина" 1 2 Суд реабилитировал атаманов Холодного Яра и Черного Леса как жертв политических репрессий 3 Аваков объявил конкурс на должность главы Нацполиции 4 Любой кусочек правового государства очень сильно помогает в борьбе с коррупцией — латвийский эксперт 5 Сколько денег потратят на содержание киевского онкоцентра в 2017 году
Все новости
Видео
 Луценко рассказал новые детали перестрелки в Княжичах (полный текст)
Порошенко рассказал, как спасли ПриватБанк и всю банковскую систему
Все видео
Фото
В Киеве открыли главную елку (фото)
В Киеве открыли главную елку (фото)
На ВДНХ открыли уникальный сферический кинoтеатр
На ВДНХ открыли уникальный сферический кинoтеатр
Как выглядит рынок на "Оболони" через сутки после сноса киосков
Как выглядит рынок на "Оболони" через сутки после сноса киосков
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2016 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.