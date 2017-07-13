Депутаты дали "зеленый свет" пенсионной реформе Гройсмана

13 июля 2017, 19:40
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Парламент проголосовал за пенсионную реформу в первом чтении

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Верховная Рада на своем заседании рассмотрела правительственные законопроект №6614, а также пять альтернативных документов — №6614-1, №6614-2, №6614-3, №6614-4, №6614-5.

Депутаты "за основу" поддержали правительственный законопроект с предложениями профильного комитета Верховной Рады и министра социальной политики Андрея Ревы. "За" соответствующее решение проголосовали 282 народных депутата.

"Пенсионная реформа нарабатывалась правительство в течение года вместе с экспертами, социальной средой, международными экспертами, — заявил министр социальной политики Андрей Рева во время презентации документа в парламенте. — Законопроект предусматривает повышение пенсий с октября 2017 года для 5,6 млн пенсионеров. Предусматривает приближение социальных стандартов еще для 3 млн пенсионеров. Отменяет налогообложение пенсий, прекращает "уравниловку", запускает механизм автоматического пересчета пенсий ежегодно".

По словам министра, следующим шагом станет реформа системы пенсионного обеспечения военнослужащих, а также переход ко второму уровню накопительного пенсионного обеспечения.

"Предложенные правительством и депутатами законопроекты — это не пенсионная реформа. Но правительственный документы — это важные шаги на пути к пенсионной реформе, — отметила глава профильного комитета парламента Людмила Денисова. — Потому комитет безусловно поддержал все предложения субъектов законодательной инициативы, которые были направлены на осовременивание ранее назначенных пенсий. И 5,63 млн граждан получат в среднем 700 грн доплаты к своей сегодняшней выплате. Мы возобновляет пенсии работающим пенсионерам, мы приближаем пересчет пенсий по новой формуле с 1 декабря".

Потому Денисова предложила принять законопроект Кабмина за основу с предложениями профильного комитета. В частности, речь шла о следующих замечаниях. Во-первых, предусмотреть возможность постепенного снижения величины оценки одного года страхового стажа для пенсий, которые будут назначаться в течение 5 лет, начиная с января 2018 года. Во-вторых, изучить возможность изменения формулы вычисления размера возрастных пенсий по формуле, которая есть в законе №6614-4. В-третьих, предусмотреть в отдельном законодательном акте порядка получения пенсий, на выплату которых гражданин имел право, но не получил из-за пребывания на временно неконтролируемой территории.

В свою очередь министр соцполитики пообещал депутатам, что все конструктивные предложения будут отражены в законопроекте ко второму чтению. Рева, в частности, пообещал учесть предложения по созданию реестра получателей социальной помощи, об отмене повышенной ставки ЕСВ, об аудите пенсионного фонда. "Я обещаю всем депутатам, что мы внимательно изучим и учтем все конструктивные предложения, которые будут. Это будет наш общий закон", — подчеркнул Рева.

По материалам: "Дело"
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Теги: пенсии , пенсионная реформа , пенсионный фонд , дефицит , бюджет , владимир гройсман

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