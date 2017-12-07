Рада приняла "госбюджет развития" на 2018 год

Верховная Рада проголосовала за законопроект №7000 о государственном бюджете на 2018 год. Документ поддержали народных депутатов. Документ поддержали 273 народных депутата.

Согласно принятому документы, власти планируют, что ВВП страны в следующем году вырастет на 3%, а инфляция составит 7%.

Доходы бюджета в следующем году должны составить практически 914 млрд грн (на 19% больше, чем в прошлом году), а расходы превысить 989 млрд грн (на 18% больше показателя 2017-го).

Бюджетом повышается минимальная заработная плата до 3 723 грн в месяц (на 523 грн). А прожиточный минимум с начала года вырастет до 1 700 грн, а к концу 2018-го составит 1 853 грн.

При этом с подачи президента Петра Порошенко и Министерства соцполитики, в госбюджет внесли норму о пересмотре показателя минимальной зарплаты по результатам первого квартала 2018-го. Министр Андрей Рева заявил, что до осени следующего года минималку могут повысить до 4 100 грн. Тем не менее, в ходе обсуждения закона глава фракции Радикальной партии Олег Ляшко предложил во втором квартале рассмотреть возможность повышения зарплаты до 4 200 грн.

Народные депутаты ко второму чтению внесли существенные изменения в подготовленный Кабмином проект госбюджета, увеличив поступления практически на 37 млрд грн, а расходы — на 40,5 млрд грн.

То есть граничный объем дефицита госбюджета запланировали в размере 81,85 млрд грн (до 2,5% от ВВП). Финансировать дефицит намерены традиционно — за счет заимствований и доходов от приватизации.

Наибольшее финансирование в следующем году получат следующие ведомства:

Министерство финансов (312,9 млрд грн): на обслуживание госдолга, помощь малообеспеченным семьям и гражданам, субсидии на оплату ЖКХ услуг, на фискальную службу

Министерство соцполитики (152,3 млрд грн): на дотацию Пенсионному фонду, помощь внутренним переселенцам, чернобыльцам, ветеранам войны

Министерство образования (95,4 млрд грн): на образовательную субвенцию местным бюджетам, на стипендии студентов университетов и колледжей, а также обеспечение их деятельности

Министерство здравоохранения (87 млрд грн): на медицинскую субвенцию, на предоставление первичной медицины населению, на выполнение других госпрограмм

Министерство обороны (86 млрд грн): на обеспечение Вооруженных Сил, на закупку и модернизацию военной техники

Министерство внутренних дел (66 млрд грн): на Нацполицию, Нацгвардию, Госслужбу по чрезвычайным ситуациям, Госпогранслужбу

При этом ко втором чтению больше всего дополнительных средств выделили на субсидии населению (еще 16 млрд грн), на Государственный фонд регионального развития (2,9 млрд грн), поддержку угледобывающих предприятий (1,4 млрд грн), на финансирование мероприятий по энергоэффективности (1,2 млрд грн), на авиатехнику для МВД (900 млн грн), на производство и распространение патриотических фильмов (500 млн), приобретение авиационной техники для ГСЧС (на 400 млн грн), на обновление материально-технической базы высших учебных заведений (375 млн грн).

Кроме того, в ходе обсуждения ряд народных депутатов "с голоса" внесли некоторые правки. В частности, парламент поддержал предложения Сергея Мельника, Сергея Пашинского, Ивана Винника, Александра Спиваковского, Артура Герасимова, Максима Курячего и Богдана Дубневича.

В частности, Курячий предложил увеличить расходы на зарплаты аппарата Верховной Рады (на 59 млн грн), правительства (на 28 млн грн), Госуправления делами (на 26 млн), Минфина (на 31 млн), Генпрокуратуре (на 400 млн грн), расходы на Национальную академию меднаук (на 3 млн грн).

Больше всего поступлений в следующем году ожидается импортного НДС (300 млрд грн), налога на доходы физлиц (91 млрд грн), НДС на произведенные в Украине товары (84 млрд грн), налога на прибыль (82 млрд грн), акциза на произведенные товары (78 млрд грн).