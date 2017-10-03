Рада приняла "поправку Лозового"

Сегодня народные депутаты приняли закон №6232 по судебной реформе. В тексте ко второму чтению (раздел IV) появилась поправка радикала Андрея Лозового, которая уменьшает сроки расследования уголовных дел.

Следует отметить, что эта поправка не вносилась на голосование, как тысячи предложений "Батькивщины", а была внесена в текст ко второму чтению профильным комитетом Руслана Князевича на заседании 10 июля.

На эту правку сразу же отреагировали эксперты. Реанимационный Пакет Реформ высказался против нее, так как она существенно сужает конституционных прав граждан, противоречит стандартам, закрепленным в Европейской конвенции по правам человека, и идет вразрез с принципами производства, гарантированным УПК Украины.

Благодаря Лозовому в ст. 219 УПК появится следующее изменение: началом срока досудебного расследования будет считаться не момент сообщения о подозрении, а время регистрации информации в Едином реестре досудебных расследований (подача заявления от пострадавшего). Такой шаг будет иметь катастрофические последствия для всех участников уголовного производства, прежде всего для пострадавших, отмечают эксперты.

Так, если раньше у прокуроров было фактически неограниченное количество времени между регистрацией в ЕРДР до вручения подозрения (2, 3, 5, 10, а иногда и 15 лет, в зависимости от категории дела), то правка Лозового вносит ограничения в этот промежуток — до 2 (уголовный проступок), 3 (среднее преступление) и 6 (тяжелое преступление) месяцев. Сроки после сообщения подозрения остаются те же -1-2 месяца. Таким образом количество отказов в начале расследования при неочевидных преступлениях значительно возрастет, ведь правоохранители не захотят брать на себя ответственность расследовать эти преступления так быстро. "А все "майдановские" дела и дела против бывших руководителей государства сразу будут закрыты, поскольку предложенные депутатом Лозовым и поддержаны комитетом сроки расследования там уже давно прошли. Таким образом эти изменения сделают невозможным эффективную работу всех органов досудебного расследования, в том числе НАБУ, ведь те не смогут качественно проводить большую часть следственных действий, поскольку будут вынуждены делать все в спешке", — говорится в комментарии РПР.

Кроме этого внесены изменения в ст.ст. 242 — 244, 332 УПК, которыми только суд сможет назначать экспертизу, в том числе по собственной инициативе. "Это означает, что сторона защиты лишается своего соревновательного права привлекать экспертов на договорной основе, а сторона обвинения будет вынуждена ждать разрешение суда, чтобы провести необходимую экспертизу, в том числе для установления причин смерти. Такой подход является очевидным нарушением принципа состязательности, а также попыткой возвращения принципа объективной истины — основы для советского инквизиционного уголовного процесса", — сетуют эксперты.

Вот что было в тексте закона, за который сегодня проголосовали депутаты:

"У статті 219: частину першу викласти у такій редакції:

"1. Строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить :

1) два місяця — у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) три місяця — у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) шість місяців — у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину".