Рада приняла закон для полноценного запуска в Украине BankID и MobileID

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №4685 об электронных доверительных услугах. "За" проголосовали 240 народных депутатов.

Документ усовершенствует действующее законодательство в сфере предоставления электронных доверительных услуг и использования инфраструктуры открытых ключей.

Электронные доверительные услуги обеспечивают электронное взаимодействие двух или больше субъектов, к примеру, граждан и государства или бизнеса и государства. Речь о таких инструментах как электронная идентификация (BankID, MobilD), электронная подпись, электронная печать, электронная рекомендованная почтовая доставка, фейк-контроль электронных ресурсов.

"Это (принятие закона — Ред.) дает возможность получать разные нужные — ненужные справки и подписывать документы в будущем через мобильные телефон или интернет банк", — уверена Яника Мерило, заместитель мэра Днепра.

Согласно принятому документу, пользователи электронных доверительных услуг будут иметь право выбирать, кто им будет их предоставлять. Они смогут обращаться с заявлением об отмене, блокировании или восстановлении своего сертификата открытого ключа.

Как пояснил глава парламентского комитета по вопросам информатизации и связи Александр Данченко, уже существующие аккредитованные центры сертификации ключей автоматически вносятся в доверительный список, электронные цифровые подписи и сертификаты открытого ключа используются до завершения срока их действия, но не дольше двух лет с дня вступления в силу закона.

Закон, среди прочего, позволит взаимно признавать украинские и иностранные сертификаты открытых ключей, электронных подписей и печатей.

Пользователи будут обязаны обеспечивать невозможность доступа посторонних к своему ключу. А также немедленно сообщать тому, кто предоставляет электронные услуги о подозрении или факте компрометации личного ключа. Те, кто предоставляет услуги, обязаны обеспечить защиту персональных данных пользователей.

Закон предусматривает, что за госрегулирование этой сферы будут отвечать Кабмин, специальный центральный орган и Национальный банк.