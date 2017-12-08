Рада приостановила систему блокирования НДС накладных

Верховная Рада приняла решение приостановить работу системы блокирования НДС накладных. Поправку о приостановке системы депутаты налогового комитета внесли в законопроект №6776-д об изменениях в Налоговый кодекс, который депутаты поддержали перед голосованием за госбюджет-2018.

Депутаты обязали Кабмин в течение двух месяцев определить новый порядок приостановки регистрации налоговых накладных. Законопроект также забирает право Министерства финансов разрабатывать критерии риска для остановки регистрации накладных, это право передали Кабинету министров.

Налоговые накладные, регистрация которых была остановлена, регистрируются с 2 января 2018 года.

Кроме того, депутаты лишили предпринимателей, чьи накладные были зарегистрированы после 1 июля 2017 года, "безоговорочного права покупателя на налоговый кредит". То есть норма о том, что "зарегистрированная накладная после 1 июля является достаточным основанием для начисления налогового кредита и не требует никакого дополнительного подтверждения".

Система автоматической приостановки налоговых накладных заработала с 1 июля текущего года. Ежемесячно она останавливает регистрацию меньше 1% НДС-накладных (документы около 15-20 тыс. предприятий).

В Министерстве финансов рассказывали, что с помощью этой системы намерены бороться с "импортными скрутками", когда с помощью фиктивных фирм бизнес получает документы на уже проданный товар для минимизации своих налоговых обязательств. Блокировать схемы Минфин и фискальная служба намерены были в момент регистрации "скрученной" накладной фиктивной компанией-посредником.

Тем не менее под приостановку попали также и накладные реального бизнеса, это признавали и в Минфине.

"Несмотря на усилия система создает административную нагрузку на бизнес и блокирует определенное количество налоговых накладных реального сектора из-за пробелов в имплементации. Это существенно усложняет работу честных предпринимателей", — прокомментировали в Минфине.

Правда, изначально ведомство вместо приостановки системы предлагало усовершенствовать критерии риска, на основании которых блокировались накладные бизнеса. После же принятия парламентом решения о приостановке системы в Минфине сообщили: "это было общее решение вместе к комитетом", добавив, что вместе с предпринимателями и депутатами намерены наработать "согласованное решение, которое не будет нести рисков для бизнеса, но будет бороться со схемами по расхищению НДС".

Напомним, Верховная Рада в четверг, 7 декабря, также проголосовала за законопроект №7000 о государственном бюджете на 2018 год. Доходы и расходы в 2018 году по сравнению со сметой текущего года вырастут на 17-19%.