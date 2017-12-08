Рада приостановила систему блокирования НДС накладных

08 декабря 2017, 10:30
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Вместе с приостановкой системы блокирования НДС накладных депутаты лишили предпринимателей "безоговорочного права на налоговый кредит", чьи накладные были зарегистрированы с июля

Увеличить картинку фото: delo.ua

Верховная Рада приняла решение приостановить работу системы блокирования НДС накладных. Поправку о приостановке системы депутаты налогового комитета внесли в законопроект №6776-д об изменениях в Налоговый кодекс, который депутаты поддержали перед голосованием за госбюджет-2018.

Депутаты обязали Кабмин в течение двух месяцев определить новый порядок приостановки регистрации налоговых накладных. Законопроект также забирает право Министерства финансов разрабатывать критерии риска для остановки регистрации накладных, это право передали Кабинету министров.

Налоговые накладные, регистрация которых была остановлена, регистрируются с 2 января 2018 года.

Кроме того, депутаты лишили предпринимателей, чьи накладные были зарегистрированы после 1 июля 2017 года, "безоговорочного права покупателя на налоговый кредит". То есть норма о том, что "зарегистрированная накладная после 1 июля является достаточным основанием для начисления налогового кредита и не требует никакого дополнительного подтверждения".

Система автоматической приостановки налоговых накладных заработала с 1 июля текущего года. Ежемесячно она останавливает регистрацию меньше 1% НДС-накладных (документы около 15-20 тыс. предприятий).

В Министерстве финансов рассказывали, что с помощью этой системы намерены бороться с "импортными скрутками", когда с помощью фиктивных фирм бизнес получает документы на уже проданный товар для минимизации своих налоговых обязательств. Блокировать схемы Минфин и фискальная служба намерены были в момент регистрации "скрученной" накладной фиктивной компанией-посредником.

Тем не менее под приостановку попали также и накладные реального бизнеса, это признавали и в Минфине.

"Несмотря на усилия система создает административную нагрузку на бизнес и блокирует определенное количество налоговых накладных реального сектора из-за пробелов в имплементации. Это существенно усложняет работу честных предпринимателей", — прокомментировали в Минфине.

Правда, изначально ведомство вместо приостановки системы предлагало усовершенствовать критерии риска, на основании которых блокировались накладные бизнеса. После же принятия парламентом решения о приостановке системы в Минфине сообщили: "это было общее решение вместе к комитетом", добавив, что вместе с предпринимателями и депутатами намерены наработать "согласованное решение, которое не будет нести рисков для бизнеса, но будет бороться со схемами по расхищению НДС".

Напомним, Верховная Рада в четверг, 7 декабря, также проголосовала за законопроект №7000 о государственном бюджете на 2018 год. Доходы и расходы в 2018 году по сравнению со сметой текущего года вырастут на 17-19%.

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: ндс , возмещение ндс , налоги , бюджет , госбюджет , министерство финансов , налоговый кодекс

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 27.12
EUR EUR - - 31.96
RUB RUB - - 0.46
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 26.6 12.98
Киевская область 26.12 12.89
Львовская область 25.87 13.08
Читайте также
Больше в разделе Украина
Читаемые в разделе
Страны, подписавшие Будапештский меморандум, должны предоставить Украине летальное оружие — МИД Страны, подписавшие Будапештский меморандум, должны предоставить Украине летальное оружие — МИД 2 Саакашвили совершил побег, а против 8 депутатов открыли уголовное дело — Луценко Саакашвили совершил побег, а против 8 депутатов открыли уголовное дело — Луценко Все работающие под прикрытием агенты НАБУ находятся вне закона, — Луценко Все работающие под прикрытием агенты НАБУ находятся вне закона, — Луценко
Все новости
Комментируемые
1 Страны, подписавшие Будапештский меморандум, должны предоставить Украине летальное оружие — МИД 2 2 В Киеве заблокировали телеканал "регионала" Мураева 1 3 Придет ли к вашей компании налоговая проверка в 2018 году 4 В Киеве прошел конкурс на лучшую униформу стюардесс (фото) 5 Посол ЕС напомнил о необходимости создать антикоррупционный суд
Все новости
Видео
 Завершились испытания нового БТР-4МВ1
Все видео
Фото
Как проходил митинг Саакашвили под Верховной Радой (фото)
Как проходил митинг Саакашвили под Верховной Радой (фото)
Как прошел "народный импичмент" с Саакашвили (фото)
Как прошел "народный импичмент" с Саакашвили (фото)
В Киеве прошел конкурс на лучшую униформу стюардесс (фото)
В Киеве прошел конкурс на лучшую униформу стюардесс (фото)
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.