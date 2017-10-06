Рада продлила на год закон об особом статусе Донбасса

Законопроект о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (№7164) принят за основу и в целом.

За такое решение проголосовало 229 депутатов, при 226 необходимых.

Закон был принят с поправками комитета. Таким образом парламент продлил на год срок действия закона об особом порядке местного самоуправления ОРДЛО, который должен был утратить силу 18 октября 2017 года.

Профильный комитет требовал установить, что закон об особом статусе Донбассе вступает в силу исключительно после выполнения всех условий, указанных в ст. 10 этого закона, в частности, что касается вывода всех вооруженных формирований и техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

В статье 10 выписаны переходные положения. Они устанавливают, что особый порядок местного самоуправления реализуются исключительно органами местного самоуправления, которые будут избраны на внеочередных выборах.

В этой статье также прописаны условия, без выполнения которых, выборы в ОРДЛО невозможны. Среди этих условий — вывод незаконных вооруженных формирований и военной техники из Украины, гарантии свободного волеизъявления, наблюдения за выборами, в том числе представителями международных организаций, недопущение незаконного вмешательства в избирательный процесс, соблюдение принципов политического плюрализма и свободы агитации.

Согласно закону от 2014 года, особый порядок местного самоуправления заключается в том, что государство гарантирует недопущение уголовного преследования, привлечения к ответственности участников событий на Донбассе. Кабинет министров и центральные органы власти по инициативе органов местного самоуправления могут заключать договора относительно экономического, социального и культурного развития ОРДЛО.

Документ предусматривает государственную поддержку социально-экономического развития ОРДЛО, которая заключается в особом экономическом режиме ведения хозяйственной и инвестиционной деятельности.

Этим законом закреплено, что органы исполнительно власти должны способствовать углублению отношений с административно-территориальными единицами РФ.

Кроме того, согласно данному закону, в ОРДЛО решениями местных советов создаются отряды народной милиции, которая должна обеспечивать общественный порядок