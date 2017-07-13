Рада в четвертый раз не смогла избрать аудитора НАБУ

13 июля 2017, 14:46
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Для избрания аудитора НАБУ не хватило всего лишь 10 голосов

Увеличить картинку Фото: Фейсбук Светланы Залищук

Верховная Рада не смогла назначить своего представителя в состав комиссии по аудиту Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

По итогам рейтингового голосования больше всех голосов набрала кандидатура профессора Киевского национального университета им.Т.Шевченко Александры Яновской (207 — "за").

Спикер Андрей Парубий вынес ее кандидатуру на утверждение. За назначение Яновской аудитором НАБУ проголосовали 216 народных депутатов при 226 минимально необходимых голосов.

12 июня комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции рекомендовал на рассмотрение парламента четырех кандидатов на должность аудитора НАБУ. Ими стали: профессор киевского национального университета им.Т.Шевченко Александра Яновская, адвокат из США Марта Борщ (на рейтинговом голосовании сегодня получила 111 голосов), прокурор из Испании Карлос Кастресана (110 голосов) и адвокат и профессор Академии адвокатуры Сергея Гончаренко (22 голоса).

Напомним, 21 марта 2017 года Верховная Рада не смогла делегировать Найджела Брауна по своей квоте в состав комиссии по аудиту НАБУ (за него проголосовали 200 парламентариев при минимально необходимых 226).

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: верховная рада , набу , антикоррупционное бюро

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