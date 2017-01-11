Расходы на медицину в этом году вырастут на треть: Куда пойдут бюджетные деньги

Сколько получит аппарат Минздрава?

На функционирование Минздрава в госбюджете заложено 16 млрд грн, что на 25,6% больше, чем годом ранее. В 2016 году это было 11,9 млрд грн, в 2015 году — 6,5 млрд грн.

На содержание Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками потратят 78,5 млн грн. Отметим, что в 2016 году завершилась реорганизация этих двух служб, а именно Государственной службы по лекарственным средствам и Государственной службы по контролю за наркотиками. Гослекслужба в прошлом году получила 6,7 млн грн (против 13,6 млн грн в 2015 году), а Госслужба по контролю за наркотиками — 919 тыс. грн (в 2015 году — 2,1 млн грн).

Дополнительные расходы в 817,7 млн грн предусмотрены на оплату медицинских услуг, предоставляемых клиниками системы Национальной академии медицинских наук Украины (НАМНУ).

На финансирование детских и противотуберкулезных санаториев планируется направить 477,3 млн грн

Какие больницы продолжат строить?

Перечень больниц, которые будут достраиваться в 2017 году, увеличился. Если до 2015 года из государственного бюджета финансировалось строительство исключительно скандального корпуса детской больницы "Охматдет", то начиная с 2016 года правительство выделяет деньги на реконструкцию и расширение Национального института рака.

Недостроенный корпус детской больницы "Охматдет"

Так, в 2017 году из госбюджета на строительство "Охматдета" планируют направить 380 млн грн, что на 15 млн грн меньше, чем годом ранее. Еще 147,8 млн грн (+22,2% по сравнению с 2016 годом) заложено на реконструкцию Нацинститута рака. Отметим, что часть этих денег пойдет на "улучшение работы аппаратов лучевой терапии" (3,36 млн грн).

В 2017 году к расходам добавилось строительство лечебного корпуса Государственного учреждения "Прикарпатский центр репродукции человека" в Ивано-Франковске — 65,4 млн грн. На создание центров сердечно-сосудистой хирургии планируется направить из госбюджета 150 млн грн.

Что получат местные бюджеты?

В 2017 году субвенции достигнут 56,8 млрд грн, что на 21,47% больше, чем годом ранее. Из них на закупку лекарств и медизделий для работы медицинской помощи направят 137,9 млн грн.

Кроме того, на баланс местных бюджетов в 2017 году передадут 3 медицинских учреждения: 2 больницы в Одессе и 1 в Киеве. Отметим, что законопроект госбюджета-2016 предполагал, что местным бюджетам достанется 30 медучреждений.

Где в госбюджете спрятались реформы?

В бюджете на новый год появилась новая статья "Субвенции из государственного бюджета местным на возмещение стоимость лекарств для лечения отдельных заболеваний". Это и есть обещанная Минздравом реимбурсация (возмещение стоимости лекарств) по трем группам препаратов. В частности, пациенты смогут получить компенсацию от государства при покупке инсулинов, препаратов, предназначенных для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и астмы. На это в бюджете заложено 500 млн грн.

Кроме того, в госбюджет внесены расходы на реформирование региональной системы здравоохранения. Эту программу финансирует Международный банк реконструкции и развития (500 млн грн).

Кто, что и за сколько закупит?

На централизованные закупки лекарств в 2017 году должны направить 5,9 млрд грн, что на 2 млрд больше, чем годом ранее. Кроме того, в Минздраве надеются привлечь средства Глобального фонда, при этом увеличив общий ресурс на закупку лекарств до 9 млрд грн.

Стоит помнить, что закупки лекарств в настоящее время идут с опозданием на 1 год. На данный момент Минздрав завершил закупки лекарств за 2015 год и начал процесс закупок за средства 2016 года. Напомним, что с 2015 года закупками лекарств для Украины занимаются международные организации (ПРООН, ЮНИСЕФ и Сrown Аgent). В течениеи 2016 за средства, заложенные в бюджете 2015 года, осуществлялись государственные закупки лекарств по таким направлениям: детская и взрослая онкология, детские и взрослые гепатиты, детская гемофилия, туберкулез, орфанные заболевания, иммунопрофилактика и антриретровирусна терапия. Общая сумма средств — 2,197 млрд грн.

В 2016 году на закупку лекарств выделили 3,9 млрд грн. Именно за эти средства осуществляются закупки на данный момент

Зарплатный вопрос

Предусматривает госбюджет 2017 года и рост зарплат работников системы здравоохранения. Как отмечают в Минздраве, в среднем зарплаты медработников вырастут на 20%. Зарплата участкового терапевта высшей категории составит от 4940 грн до 8475 грн с учетом надбавок, зарплата фельдшера высшей категории — от 3960 грн до 4230 грн.

Медицинский госбюджет 2017 года Для просмотра инфографики в полном размере кликните по картинке

Таким образом, заложенные в бюджете 2017 года расходы на медицину можно считать более успешными, чем годом ранее. Во-первых, Минздраву удалось начать процесс внедрения реимбурсации, который планировался на протяжении нескольких лет. Во-вторых, не только продолжить закупать лекарства через международные организации, но и увеличить финансирование закупок. Субвенции в местные бюджеты также выросли. Наряду с увеличением автономии больниц это дает шанс местным властям самостоятельно внедрять реформы, не полагаясь на Минздрав.