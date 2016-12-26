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Размер украинской экономики к 2019 году достигнет уровня 2006 года — экономист

26 декабря 2016, 17:00
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Главный экономист Альфа-Банка рассказал о том, чего ожидает от украинской экономики до конца этого года и в следующем году

Размер украинской экономики к 2019 году достигнет уровня 2006 года — экономист | Экономика | Дело Увеличить картинку

Размер украинской экономики к 2019 году достигнет уровня 2006 года. Об этом рассказал Алексей Блинов в ходе Alfa Business Hub в Киеве, коммуникационной площадки Альфа-Банка для представителей украинского малого и среднего бизнеса и ведущих экспертов в разных сферах. Алексей Блинов является главным экономистом Альфа-Банка и в этом году занял первое место в рейтинге макроэкономических прогнозов по Украине по версии международной организации Focus Economics.

По словам аналитика, по сравнению с предыдущими годами сейчас ситуация выглядит более здоровой, но в 2016 году рост экономики страны составит всего 1,5%, что после провала в 15% можно фактически назвать отсутствием роста. "На следующий год мы ждем небольшой рост в пределах трех процентов", — отметил Блинов.

В Украине восстановление экономики всегда происходило за счет экспортного рынка. Но как отмечает экономист, сейчас импорт восстанавливается быстрее, чем экспорт. Его рост составил 8% на третий квартал этого года в долларовом эквиваленте, и это при все еще падающих объемах экспорта. "Это значит, что мы уже наращиваем торговый дефицит", — посетовал эксперт.

Проблемы с экспортом связаны с недружественной политикой с восточной стороны — доля России в структуре внешней торговли упала, но она все еще значительный партнер. Кроме того, в начале года был ограничен экспорт в Среднюю Азию, которая также является для нас важным рынком.

При этом Блинов уверен, что за счет роста цен на металлы и продаже зерновых после рекордного урожая удастся избежать значительной волатильности на валютном рынке.
"На следующий год мы ждем небольшого ослабления гривни в пределах 10%. Ожидаемый среднегодовой курс близкий к тому, что заложен в Государственный бюджет — 27,6 грн за доллар", — отметил он.

Кроме Алексея Блинова, с участниками встречи общались налоговый консультант Александра Томашевская, которая рассказала о законных способах оптимизации налогообложения предприятия, тренер от Google Кирилл Притула с лекцией о правильном продвижении в сети и автор проекта Made in Ukraine Юлия Савостина, поведавшая о трендах в украинском бизнесе на следующие 2 года.

Одними из основных вопросов, которые обсуждаются на Alfa Business Hub, являются основы налогового планирования и прозрачность фискальной политики предприятий, разработка сайтов с учетом специфики малого и среднего бизнеса, эффективное использование интернет-рекламы и другие. В 2016 году Alfa Business Hub прошел в Харькове, Днепре, Бердянске и Киеве, а в новом году будет проводиться и в других крупных городах страны.

По материалам: "Дело"
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Теги: альфа-банк, макроэкономика, экономика

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Размер украинской экономики к 2019 году достигнет уровня 2006 года — экономист | Экономика | Дело
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