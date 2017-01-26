Развязку на Нивках закрывают на 10 месяцев

26 января 2017, 18:22
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Как сообщают в "Киевавтодоре", реконструкция развязки позволит значительно уменьшить заторы в часы пик

Развязку на Нивках закрывают на 10 месяцев | Киев | Дело Увеличить картинку

В феврале в столице начнется реконструкция транспортного узла на пересечении просп. Победы и ул. Данила Щербакивского (Щербакова). Об этом сообщается на сайте КГГА.

Как сообщают в "Киевавтодоре", главное изменение, которое позволит значительно уменьшить заторы в часы пик, — это устройство 5 полос движения транспорта (3 — на выезде из Киева и 2 — на въезд в столицу).

Реконструкция пройдет в два этапа. На первом этапе будут переведены инженерные сети водопровода и электрокабелей.

"Проведение этих работ не требует теплой солнечной погоды, поэтому в феврале дорожники смогут активно работать. Для удобства автомобилистов на нижнем проезде в направлении центра расширять проезжую часть", — говорится в сообщении.

На втором этапе будут начаты работы на путепроводе. В частности, дорожники обустроят новую гидроизоляцию, заменят опоры контактной сети, отремонтируют тротуары и установят новое барьерное ограждение.

Реконструкцию транспортного узла планируют завершить в декабре 2017 года.

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Теги: кгга , киевавтодор , инфраструктура

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Развязку на Нивках закрывают на 10 месяцев | Киев | Дело
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