Речной трамвай в Киеве будет бесплатным для посетителей Евровидения — Кличко

Проезд на речном трамвае для граждан, которые приобрели билет на международный песенный конкурс "Евровидение-2017", будет бесплатным. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"7 мая запускается маршрут речного трамвая от "Еврогородка" до Почтовой площади",— сказал мэр в ходе посещения пристани речного трамвая на Левом берегу в пятницу в Киеве.

Кличко отметил, что проезд на речном трамвае для людей, купивших билеты на конкурс, будет бесплатным, а для всех других желающих проезд будет стоить 50 грн в одну сторону либо 80 грн в обе стороны.

Мэр добавил, что данный вид транспорта будет функционировать в городе и после окончания международного конкурса.

Напомним, конкурс Евровидение стартует 8 мая в Международном выставочном центре.