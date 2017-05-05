Речной трамвай в Киеве будет бесплатным для посетителей Евровидения — Кличко

05 мая 2017, 13:19
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На выходных в Киеве запускают речной трамвай: билет будет стоить от 60 до 80 грн, а для посетителей Евровидения — проезд бесплатный

Увеличить картинку Фото: УНИАН

Проезд на речном трамвае для граждан, которые приобрели билет на международный песенный конкурс "Евровидение-2017", будет бесплатным. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"7 мая запускается маршрут речного трамвая от "Еврогородка" до Почтовой площади",— сказал мэр в ходе посещения пристани речного трамвая на Левом берегу в пятницу в Киеве.

Кличко отметил, что проезд на речном трамвае для людей, купивших билеты на конкурс, будет бесплатным, а для всех других желающих проезд будет стоить 50 грн в одну сторону либо 80 грн в обе стороны.

Мэр добавил, что данный вид транспорта будет функционировать в городе и после окончания международного конкурса.

Напомним, конкурс Евровидение стартует 8 мая в Международном выставочном центре.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: трамвай , виталий кличко

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