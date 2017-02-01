Референдум как способ узурпировать власть. Чем опасно народное волеизъявление?

Исторические корни референдумов уходят еще в античные времена. Многие вопросы население решало совместно путем поднятия руки или выкрикивания. Сегодня референдум, в том числе в Украине — это сложная процедура голосования.

Референдум — друг диктатора

Референдумы бывают национальные и местные. Например, Германия отказалась от национальных референдумов. Немцы прекрасно знают, к чему это может привести. 19 августа 1934 года в Германии прошел референдум, результаты которого позволили Гитлеру совместить высшие государственные должности и узурпировать власть. Сейчас в Германии есть лишь земельные референдумы, но они не решают самые важные вопросы развития государства.

Посмотрим на соседнюю Беларусь. "Президент Лукашенко выносит на референдум вопрос об уменьшении количества народных депутатов, обосновывая это тем, что они дармоеды. Конечно, большинство сказало: "Да, давайте уменьшим". В итоге он из 300 народных депутатов выбирает 120 и выдает указ, что парламент теперь состоит из этих 120 народных депутатов. В итоге он убрал всю оппозицию", — поясняет Юлия Кириченко, начальник проектов по вопросам конституционного права Центра политико-правовых реформ.

Референдум с манипулятивными вопросами

По словам Юлии Кириченко, референдум сам по себе не зло, но это любимый инструмент диктаторов и манипуляторов, а людям сложно им противостоять. По-хорошему процедура проведения референдумов должна запрещать манипулятивные вопросы, давать возможность высказываться как "за", так и "против", исключить возможности государства контролировать процесс, подделывать результат.

"1 декабря 1991-го Украина стала независимым государством, за это проголосовали около 80% населения. А ведь еще в марте 76% населения высказались за идею остаться в составе СССР. Весной вопрос СССР был поставлен так: хотите ли вы стать частью обновленного, экономически развитого СССР, в котором права людей всех национальностей будут защищены. И многие люди читали и вроде как хотели бы, чтобы права людей всех национальностей были защищены. А фактически вопрос следующий: вы остаетесь в СССР или не остаетесь", — приводит пример эксперт.

А как с этим в Украине сейчас?

На сегодня в стране действует Закон о всеукраинском референдуме от 2012 года. Он регулирует только проведение национальных референдумов и ликвидирует проведение местных референдумов, что противоречит Конституции, которая предусматривает те самые местные референдумы. Ю.Кириченко считает, что данный Закон — фактически инструмент президента, но не народа.

"Если у него есть подконтрольный ЦИК, то можно провести что угодно. Народная инициатива прописана так, что ее может организовать лишь человек-сила, имеющий мощный административный ресурс", — подчеркивает эксперт.

По Закону, чтобы ЦИК назначил референдум, необходимо собрать 2000 человек в одном месте, которые за 40 дней должны собрать 3 миллиона подписей. Сделать это без мощного админресурса и подделок нереально.

Еще один немаловажный пункт, по закону явка не имеет значения. Фактически, о референдуме можно объявить вскользь, а судьбоносное решение примут 10 человек. Так может быть принята новая Конституция.

Что можно провести сегодня под видом волеизъявления народа

Например, президент может забрать все заводы в собственность государства. Сделать это достаточно просто. Закон о конфискации выносится на референдум. Вопрос может быть следующий: поддерживаете ли вы закон о равном доступе к собственности. Очень многие даже не будут читать сам законопроект. "Выходите на телевидение, которое формирует понимание большинства населения, и говорите, что эти хапуги наворовали, а мы сейчас сделаем благо для всех, наполним бюджет, пенсионеры будут получать большую пенсию, учителя и медики достойную зарплату в 30 тысяч гривень", — объясняет процесс Ю.Кириченко.

Референдум помогает протащить любой законопроект в обход парламента. И не только законопроект, а целую Конституцию. И ее совсем необязательно обсуждать.

Т.е. процедура позволяет установить то, что хочет определенная политическая сила под видом выбора народа.

Референдум может быть внешней угрозой

Юлия Кириченко отмечает, что с помощью референдумов сильные государства могут влиять на более слабые. "В нашем случае, если в Украине будет проводиться референдум, то влиять на его результаты может Россия. У нас очень много подконтрольных СМИ, у нас очень большие вложения в политику со стороны РФ", — отмечает эксперт.

Влиять на мнение людей достаточно просто. Ресурсы крупных и сильных государств значительно выше, чем у стран поменьше. Чтобы манипулировать людьми, достаточно иметь свои каналы, свои СМИ, свою аудиторию, можно подкупить иностранных журналистов.

"Этот закон был принят со стороны РФ и был одним из вариантов против нашего государства, он был протянут, была очень большая кампания Медведчука, всюду висели билборды, рассказывалось, как это великолепно, ведь политики не дают принимать решения, а референдум позволить самим определить свой путь", — говорит Ю.Кириченко.

Какие изменения нужны, чтобы это не происходило?

В Центре политико-правовых реформ сообщают, что уже есть новая редакция законопроекта, лежит в парламенте уже больше года.

Кроме того, в Конституционный суд дело передано еще два года назад, но решения по нему до сих пор нет.

"На мой взгляд, политикам не хватает осознания рисков, которые несет референдум. Все думают, что сейчас не Янукович и никто не допускает, что этот инструмент будет использован. Но мы не знаем, что будет завтра и кто станет януковичем, что произойдет через день. И оставлять этот закон — бомбу под всей нашей территорией — просто быть очень недальновидным", — опасается Ю.Кириченко.